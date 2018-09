Fuerza Auriazul quiere "volver al legado de Víctor Vesco"

Fuerza Auriazul se lanzó de lleno a la misión de convencer al socio de Central para que los respalde con el voto en las elecciones del próximo 30 de septiembre, ya que para esta agrupación son "la única opción válida para el futuro del club y además son la verdadera oposición al actual oficialismo". El candidato a presidente es Mario "Coqui" Moretti, que en la jugosa charla que mantuvo con Ovación junto a su equipo desmenuzó su plan de gobierno y se presentó en sociedad ante el pueblo canalla. "Soy un hombre común y simple, un empresario, y me metí en la política de Central porque veo que no le pueden encontrar la vuelta y nosotros si la vamos a encontrar para engrandecer a Central. Busqué la gente que necesitamos. Mis empresas están saneadas, aunque Central es una cosa diferente. Central no tiene fines de lucro, pero hay que administrarlo muy bien. Hay que conseguir recursos genuinos. También tengo amigos empresarios que tienen mucha plata y puedo traerlos a Central a invertir o a prestar. Queremos hacer un equipo competitivo para tratar de salir campeón. Traer jugadores con jerarquía, no cantidad, pero sí calidad. El socio nos pide todos los días, en el contacto cotidiano, que Central salga campeón. Y vamos a salir campeón, porque somos Fuerza Auriazul y estamos fuertes y preparados para que Central salga campeón. Y además tenemos proyectos y propuestas. Somos un equipo humano de trabajo muy importarte y queremos volver a las fuentes del club, al legado de Víctor José Vesco", lanzó Moretti con gran pasión.

"A la gente le hablo con el corazón. Mi área es la economía del club y, por ejemplo, en el fútbol vamos a ir a AFA y Superliga y haremos la casa canalla en Buenos Aires. En esta lista todos somos hinchas, enfermos y locos por Central. Formamos un equipo de trabajo humano increíble, con profesionales, y cada uno en su área dará lo mejor", agregó sobre la agrupación.

En el plano futbolístico, aseveró que "ojalá que el Patón Bauza nos saque campeón este año. Es nuestro técnico en caso de ganar las elecciones y a él le levantamos el pulgar para que siga". Y sobre el mánager Mauro Cetto opinó: "Al mánager lo tenemos que cambiar, ya tenemos personas habladas, pero por respeto hoy no se pueden decir".

Moretti explicó: "Vamos a priorizar los recursos genuinos. Hace muchos años que el club no se puede sanear. Y si somos poder, aunque es complejo hacerlo en cuatro años, la idea nuestra es realmente pensar en dejar la deuda en cero. Que no se deba tanta plata porque sino no se puede gobernar. Los recursos genuinos son las divisiones inferiores, que es lo más grande que tenemos. Central en su cantera siempre fue donde captó a sus jugadores y tuvo las mejores divisiones inferiores del país, pero hoy no las tenemos. De esta gestión sólo está de titular en primera el arquero Ledesma y Central necesita cinco o diez Ledesma. Los cinco o seis jugadores que se vendieron fueron de la gestión anterior, de Speciale. Además Ruben y Carrizo por ejemplo fueron de otras épocas, mientras que Lioi y Lovera están de suplente. Es muy claro que en inferiores en estos cuatro años no se hicieron las cosas que había que hacer".

Respecto de la venta de futbolistas, enfatizó: "Algunos jugadores se vendieron bien, el caso de Franco Cervi creo que no, en cinco millones de dólares, por más que fue de club a club. Porque es un jugador joven, delantero y hoy un defensor vale cinco millones de dólares. Y además en las incorporaciones y refuerzos hubo equivocaciones totales. Refuerzos fueron muy pocos y hubo muchas incorporaciones. Si hubiese sido mi gestión, no hablo con el diario del lunes, apostaba a mayor calidad y menos cantidad. Hicimos al revés. Es cierto que realmente campeón sale uno solo. Llegamos a tres finales de Copa Argentina y no se lograron. La más fácil de todas fue la final de Huracán, que nos dejó servida la gestión anterior y no la logramos. Y después sabemos que al jugar finales con equipos muy grandes se te puede complicar".

Además, el candidato a presidente indicó que "hay jugadores de 20 a 23 años que no llegan a primera por diferentes razones y se dejan libres. Central invierte mucha plata en ellos que paga el socio de Central. Y hay muchos mercados para llevarlos a distintos lugares del mundo. Y eso no se aprovecha". Y agregó: "Nosotros queremos vender el producto, la camiseta de Rosario Central, hacer filiales en todo el mundo. Primero en Argentina y después salir al mundo. Se ven camisetas de Central en todas partes. Esta iniciativa sería importante para generar recursos para sanear al club".

En cuanto la gestión de Raúl Broglia, entendió que "al club se lo ve más ordenado desde afuera. Pero para mí se hicieron muchas cosas mal, la mayoría. En infraestructura hubo cero inversión".