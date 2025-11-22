El Chiqui Tapia celebra el título de Lanús en la Copa Sudamericana

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 con su triunfo por penales ante Atlético Mineiro y el que celebró en grande en Argentina fue Barracas Central. Con este título que clasificó al granate a la Copa Libertadores 2026, se habilitó un cupo a la Copa Sudamericana 2026 que fue para el club del Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
La victoria granate por penales en Asunción ante el Mineiro de Jorge Sampaoli, lo clasificó a la Copa Libertadores 2026. A esa instancia ya clasificaron en Argentina Platense (campeón Torneo Apertura), Independiente Rivadavia (campeón Copa Argentina), Rosario Central y Boca Juniors (por tabla anual, derecho a fase de grupos) y Argentinos Juniors (3 tabla anual, a fase previa). Falta solo el campeón del Clausura.
Lanús y las chances que abrió en las copas
Pero al salir campeón Lanús, que ya había clasificado a la Sudamericana 2026, se liberó un cupo y el primero que había quedado afuera, Barracas Central, entró a la próxima edición.
Es más, todavía Independiente, que quedó 11º en la tabla general, tiene chances de ir a la Sudamericana, si es que gana el título del Clausura alguno de los diez que lo preceden.
A la Sudamericana clasificaron River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y ahora Barracas. Pero si el campeón del Clausura es cualquiera de los diez primeros, se habilitará otro cupo y ese le corresponderá al Rojo.
En tanto, hoy Argentinos Juniors puede ir a la fase de grupos de la Libertadores, siempre que el campeón del Clausura sea Central o Boca.
Mientras que River, si no es campeón del Clausura, la única forma de ir a la Libertadores es si Central, Boca o Argentinos se coronan en el Clausura.