El Chiqui Tapia celebra el título de Lanús en la Copa Sudamericana

Con el título de Lanús ante Atlético Mineiro, el club del Chiqui Tapia, Barracas Central, va por primera vez al plano continental: la Copa Sudamericana.

El once de Barracas Central, en el último partido ante Huracán. El Guapo, club del Chiqui Tapia, a la Copa Sudamericana. Todo gracias a Lanús.

El Chiqui Tapia, presente en Asunción junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Festejó el título de Lanús por partida doble.

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 con su triunfo por penales ante Atlético Mineiro y el que celebró en grande en Argentina fue Barracas Central . Con este título que clasificó al granate a la Copa Libertadores 2026, se habilitó un cupo a la Copa Sudamericana 2026 que fue para el club del Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

La victoria granate por penales en Asunción ante el Mineiro de Jorge Sampaoli, lo clasificó a la Copa Libertadores 2026. A esa instancia ya clasificaron en Argentina Platense (campeón Torneo Apertura), Independiente Rivadavia (campeón Copa Argentina), Rosario Central y Boca Juniors (por tabla anual, derecho a fase de grupos) y Argentinos Juniors (3 tabla anual, a fase previa). Falta solo el campeón del Clausura.

Pero al salir campeón Lanús, que ya había clasificado a la Sudamericana 2026, se liberó un cupo y el primero que había quedado afuera, Barracas Central , entró a la próxima edición.

Es más, todavía Independiente, que quedó 11º en la tabla general, tiene chances de ir a la Sudamericana, si es que gana el título del Clausura alguno de los diez que lo preceden.

A la Sudamericana clasificaron River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y ahora Barracas. Pero si el campeón del Clausura es cualquiera de los diez primeros, se habilitará otro cupo y ese le corresponderá al Rojo.

En tanto, hoy Argentinos Juniors puede ir a la fase de grupos de la Libertadores, siempre que el campeón del Clausura sea Central o Boca.

Mientras que River, si no es campeón del Clausura, la única forma de ir a la Libertadores es si Central, Boca o Argentinos se coronan en el Clausura.