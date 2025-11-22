Central: quién tiene más chances de ser el reemplazante de Ignacio Malcorra

La preparación del equipo para este partido que debe afrontar Central viene con una cuota de análisis mayor a las de otras oportunidades, por lo que está en juego, pero sobre todo porque a Ariel Holan se le trastocaron los papeles después de lo que fue la expulsión de Ignacio Malcorra en cancha de Independiente.

El DT realizó distintas pruebas y una de ellas incluyó a Tomás O’Connor , el juvenil que recién en el último partido volvió a sumar minutos después de poco más de dos meses de inactividad. Sin confirmación por parte del entrenador, hay motivos suficientes como para marcar que O’Connor es el que mejor encajaría en esa vacante que se abrió por la ausencia de Malcorra.

Lo primero que hay que destacar es que de un tiempo a esta parte Holan estableció una forma de jugar particular, cuando decidió bajar a Malcorra al anillo central para conformar un doble 5 mixto, con un volante central de marca y otro de juego. Eso es, ni más ni menos, lo que lleva a pensar que el DT está buscando un futbolista de características similares a las de Nacho.

Este panorama se complica aún más porque Franco Ibarra no está al ciento por ciento tras la lesión en la rodilla que sufrió contra Instituto. No se descarta que igualmente ya pueda ser convocado y ocupar un lugar en el banco de relevos, pero de haber estado al ciento por ciento el entrenador posiblemente hubiese manejado esa posibilidad para juntarlo con Federico Navarro, aun siendo jugadores de características similares.

Una buena noticia para Central

La reaparición de O’Connor fue una muy buena noticia para Central porque el cuerpo técnico sumó una alternativa más de mitad de cancha hacia adelante. Había ido al banco contra San Lorenzo, pero no ingresó, cosa que sí hizo el pasado sábado en Avellaneda frente a Independiente.

RiestraSSM Ante Riestra, O'Connor había jugadao su último partido antes de la lesión de rodilla por la que fue operado. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Es innegable que O’Connor no está en plenitud en lo que hace a ritmo futbolístico porque atravesó un período de inactividad luego de la cirugía de rodilla izquierda a la que tuvo que someterse por una lesión en el menisco externo. Su último partido había sido en la quinta fecha, ante Deportivo Riestra, ingresando desde el banco.

Pero más allá de esa inactividad y falta de ritmo, O’Connor tiene algo que otros futbolistas no tienen: la experiencia de haber jugado muchos partidos en la posición en la que se venía desempeñando Malcorra.

O'Connor en aquella Copa de la Liga 2023

Hay decenas de partidos para tener en cuenta, pero el mejor ejemplo seguramente se hallará en lo que fue la Copa de la Liga 2023 en la que el Canalla se coronó campeón de la mano de Miguel Ángel Russo. Ese equipo tuvo siempre a O’Connor como titular y en la mayoría de 14 los partidos de la fase de grupos actuó al lado de un volante central de marca. Lo hizo en 10 ocasiones, además de la semifinal contra Racing y la final frente a Platense. En todos los otros también estuvo desde el arranque, pero jugando por delante de un doble 5 netamente de marca, conformado por Kevin Ortiz y Agustín Toledo.

Básicamente, lo que indica esto es que el juvenil surgido de las divisiones inferiores conoce a la perfección la posición, amén de algunos conceptos puntuales que pueda marcarle Holan, que seguramente ya los tiene incorporados después de un año de trabajo con el entrenador.

Pero se insiste, en esa Copa de la Liga 2023, O’Connor se movió mayoritariamente en la posición en la que hoy Holan está buscando un buen intérprete. La mayoría de los partidos los jugó junto a Ortiz (en siete ocasiones), pero también lo hizo con Toledo (en cinco).

OconnorVB En el Central campeón de la Copa de la Liga 2023, O'Connor fue titular en todos los partidos. Virginia Benedetto / La Capital

La falta de ritmo

La falta de ritmo de competencia es algo que podría pesar en la decisión que tome finalmente Holan y si es ocurre será un elemento atendible, pero hoy en el plantel tampoco hay otro futbolista con el ritmo necesario y la posibilidad de desempeñarse en esa función.

Una de las pruebas que hizo Holan en la semana también fue con Enzo Giménez, quien tiene un par de ingresos en ese anillo central. Incluso hubo un partido, ante San Lorenzo en el torneo Apertura, en el que fue titular y jugó prácticamente es ese lugar. En realidad, lo hizo en otro esquema (4-1-1-4), pero en cada retroceso era el paraguayo el encargado de darle una mano a Federico Navarro.

En un escenario de absoluta normalidad los once saldrían prácticamente de memoria, pero en el medio pasaron cosas. Nacho (recibió dos fechas de suspensión) no está y por eso Holan trabaja a destajo en busca un reemplazante en un puesto que O’Connor es una de las principales alternativas porque lo conoce mejor que nadie.