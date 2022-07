Franco Herrera pasó la prueba en el arco de Newell's de muy buena manera

La gran prueba del partido más importante de la 8ª fecha de la Liga Profesional estaba bajo los tres palos leprosos. Todas las miradas apuntaban al pibe de 18 años que por primera vez era titular, justo en la previa del clásico . Aunque nadie lo diría abiertamente, de su actuación dependía que la dirigencia salga de urgencia a buscar un arquero experimentado para el clásico del jueves. Pero no hará falta. Franco Herrera cumplió con creces, al punto que fue una de las figuras de Newell’s en el 0 a 0 con Racing en el Coloso. Tranquilo, aplomado, tuvo seis intervenciones en las que respondió con seguridad. Y la más difícil fue la del final, cuando contuvo el fuerte remate de Johan Carbonero desde corta distancia, con Cristian Lema obstaculizando su visión.

Ya en el complemento, un centro de Hauche amenazó con meterse por detrás y tuvo los reflejos para sacarla al córner por encima del travesaño. Trascartón, y en un error de Julián Fernández, el propio Hauche remató y contuvo con facilidad.

Enseguida, la tomó Jonatan Gómez y el disparo fuerte fue desviado al tiro de esquina por el arquero juvenil leproso. Y lo dicho al principio, la más complicada fue esa del final, porque Carbonero recibió limpia la pelota y remató abajo casi desde el borde del área chica, con Lema adelante. Contuvo sin dar rebote.

“Estuve siempre muy tranquilo y eso gracias a la seguridad que me brindan mis compañeros”, expresó para las cámaras de TV, donde fue elegido como el jugador del partido. “Sanguinetti me pidió que hiciera siempre la más simple y me brindó mucha confianza. Y eso traté de hacer siempre”, siguió.

Por supuesto, lo que sigue ahora es el clásico y, sin decirlo, ya se ve adentro de su partido más importante, el que será el tercero de su carrera, segundo de titular y el primero de visitante: “Desde que llegué a Newell’s soñé con este momento, así que lo tomo con tranquilidad y para disfrutarlo”.