Franco Díaz: "Estoy con muchas ganas de jugar en el Coloso"

Una de las razones que explican el gran comienzo de Newell’s en la Copa de la Liga es la buena inserción de los refuerzos. En este mercado, la dirigencia rojinegra apostó más directo, más fuerte, en los sectores más necesarios, y esa movida está otorgando rápidos frutos. En ese grupo de acertadas incorporaciones, el volante Franco Díaz fue el primero en llegar al parque Independencia, mostró enseguida la altura pretendida y ya es una de las piezas más importantes en el armado del mediocampo leproso. Desde ese sitial de compromiso y expectativas, el ex Platense confió que lo motiva mucho jugar en el Marcelo Bielsa.

“Estoy muy ilusionado de jugar en la cancha de Newell’s. Siempre me tocó verlo por la tele, nunca pude jugar, ni siquiera de visitante. Así que será todo nuevo para mi. Estoy con muchas ganas de jugar ante nuestra gente” , confió el volante.

Sobre el buen arranque de Newell’s reveló que sienten la buena recepción. “Sabemos que de a poco se está generando un lindo clima alrededor de lo que está dando el equipo. Las dos victorias generaron ilusión en la gente y nosotros vamos notando ese entusiasmo. Ahora se viene un partido de local y, seguramente, será muy lindo lo que vamos a vivir. En este momento lo importante es aprovechar y extender esto que conseguimos fuera”.

En relación a su rendimiento personal se mostró muy conforme. “Yo me siento bien, veo que estoy yendo de menor a mayor. El otro día en Santiago del Estero me tocó jugar un poco más, pero con Lanús ya me sentí mucho más suelto”.

Y profundizo: “En este paso en Newell’s estoy muy contento, y me siento con muchas ganas. Y la verdad es que es mucho más facil jugar cuando tus compañeros son todos buenos, como tengo acá”, confesó Díaz.

En relación a jugar al lado de Ever Banega, precisó que “es un jugador de mucha jerarquía, tiene mucha experiencia, y nos da tranquilidad, eso es fundamental. Eso nos transmite una seguridad extra. Estamos muy contentos de poder jugar con él”.

Gran adaptación

Sobre la capacidad de adaptación que está evidenciando, apuntó que “me estoy adaptando rápido, nos estamos conociendo entre todos y eso con victorias se lleva mucho mejor. Sabemos que esto recién comienza, y que falta mucho. Esto es solo un buen comienzo”.

En relación a lo que le pide el nuevo entrenador, remarcó que “yo no tengo problemas en ningún lugar del mediocampo. Tengo facilidad para adaptarme a cualquier puesto. Soy versátil y siempre voy a estar al servicio del equipo”.

En la Fortaleza, los primeros minutos se lo vio más suelto y después más atrás. “Fue una decisión del técnico. La mayor virtud de Banega es estar cerca del área rival y no tan alejado como estaba al principio. Después nos acomodamos y por suerte salió bien”.

En ese sentido, Díaz elogió al grupo. “Es muy bueno, los que llegaron aportan todos desde su lado y estamos muy bien, muy comprometidos el objetivo. Queremos ganar todos los partidos posibles. Sentimos que se está formando algo muy lindo”.