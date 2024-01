Franco Díaz: "Es una oportunidad única para mí jugar en Newell's"

“Es una oportunidad muy grande para mí jugar acá”. Así se siente y lo vive Franco Díaz, la primera incorporación del Newell’s de Mauricio Larriera. El futbolista, que jugó la última temporada en Platense, tuvo el primer contacto con la prensa desde su arribo al club. Habló en el hotel donde se hospeda Newell’s en Montevideo cerca del mediodía de este viernes, previo al almuerzo. Durante el contacto con los periodistas planteó que, a partir de la idea futbolística de Mauricio Larriera, en la que se “intenta mucho jugar, con la pelota como prioridad”, en lo personal se siente “muy cómodo haciendo eso”. Y acerca de si había una preferencia sobre su lugar en la cancha, siendo que en ocasiones jugó de volante interno derecho y en otras por el centro, señaló que no tiene “ningún problema” en jugar en cualquier puesto de la mitad de cancha.

- Cuando me llamaron, la verdad que lo pensé. Sabía de la importancia de Newell’s en el fútbol argentino, un club que lo eligieron grandes jugadores a la largo de la historia, y todo eso me convenció para venir a jugar acá.

- Tenés varios ex compañeros de Platense ahora con vos, ¿te convencieron de venir Ramiro Macagno y el propio Jerónimo Cacciabue?

- Sí. Con el que más hablé del tema fue con Rama (Macagno). Me contó un poco del club. Me dijo que era un club muy lindo para venir. Y eso también me dio el empujón para sumarme acá.

- ¿Cómo se dio esta posibilidad?

- Me llamaron y me dijeron que me venían mirando. Así se dio.

- ¿Pudiste hablar con Mauricio Larriera sobre lo que espera específicamente de vos, de qué es lo que quiere?

- Todavía no hablamos. Ahora estamos preparándonos físicamente. Ya va a estar la oportunidad de hablarlo bien sobre lo que quiere de mí.

Franco Díaz NOB.MTS

- ¿Físicamente estás para sumar minutos de fútbol?

- Sí. El otro día no sumé (contra River de Montevideo) porque recién llegaba al club. Pero estoy bien.

- ¿En qué posición te sentís más cómodo?

- En el medio, en cualquier posición no tengo problema.

- ¿Qué te contaron de Rosario?

- Se sabe en todos lados que es muy futbolera, muy pasional.

- Del fútbol que Larriera viene mostrando a lo largo de su carrera, ¿pensás que te podrás insertar sin problemas?

- Creo que sí, porque él intenta mucho jugar, intenta mucho romper aprovechando los espacios, siempre con la pelota como prioridad. Y me siento muy cómodo haciendo eso.

- ¿Con qué grupo te encontraste?

- Maravilloso. Desde que llegué todos me están haciendo sentir incluido en todo. Y eso es muy lindo.

- ¿Te ilusiona la posible llegada de Ever Banega para compartir equipo con él?

- Sí. La verdad que sería muy lindo. Es un jugador con mucha jerarquía. Estuvo en varios clubes grandes del mundo. Y compartir plantel con un jugador así siempre es lindo.

- ¿Hablaste ya con tus compañeros de lo que pasará el 15 de febrero, el partido que tendrán con Inter Miami y Lionel Messi?

- La verdad que no lo hablamos todavía, pero la expectativa está. Estamos con ganas de que ese día llegue. Es una oportunidad linda.