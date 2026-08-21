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Jorge Almirón: "Me voy con mucha bronca porque estuvimos cerca"

El entrenador se lamentó por la eliminación de Central en la Libertadores. Habló de que el partido "estaba controladísimo" y lo perdieron por una jugada sola

21 de agosto 2026 · 00:11hs
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Jorge Almirón manifestó que se marcó mal en la jugada del gol de Corinthians.

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Jorge Almirón manifestó que se "marcó mal" en la jugada del gol de Corinthians.

El técnico Jorge Almirón expresó sentía "mucho dolor" por la eliminación de Central y por la forma en cómo se dio la caída en Brasil. El entrenador manifestó que su equipo realizó "un muy buen partido" y que la derrota se dio por "una jugada sola", remarcando que el tiro libre que finalizó con el gol de Bidon se pudo evitar y que se marcó mal.

"Tengo mucho dolor por cómo se dio el partido. Hicimos todo. Fue un muy buen partido. Perdimos por una jugada sola, que pudimos evitar. Sabíamos que esa pelota era difícil. Marcamos mal", subrayó.

"Estábamos más cerca de ganar. Teníamos controladísimo el partido", añadió el entrenador sobre el momento en el que Corinthians se puso en ventaja.

"Me voy con mucha bronca porque estuvimos cerca de trascender", agregó Almirón, quien resaltó la actitud de su equipo para "jugar en este estadio", aunque de inmediato aclaró que "nada consuela".

Almirón se refirió al público canalla que llegó hasta el estadio para alentar a Central. "Hay que agradecer a la gente. Todos tuvieron la sensación de que estuvimos muy cerca de lograrlo. En el ambiente se sentía", manifestó.

"Teníamos el dominio, no nos llegaban. Nos faltó la última estocada. Tuvimos alguna situación. Con el tiempo se valorará lo que hizo el equipo", agregó.

En el balance de la serie, declaró: "Hicimos dos partidos muy buenos. Allá de local merecimos ganar, y acá también".

Con la eliminación consumada, Almirón se refirió al futuro. "Hicimos todos los méritos para ganar y no se pudo. Hay que curar las heridas para lo que viene. Pelearemos por lo que nos quede para jugar. El equipo demostró que puede. Hay que levantarse mañana y ponerse de pie. Tenemos muchos compromisos importantes", dijo.

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