Fórmula Uno: "El halo me salvó la vida", dijo Grosjean tras el accidente en Bahrein

“Hace años no estaba muy convencido del halo, pero creo que me salvó la vida y de no ser por eso hoy no estaría hablando con ustedes”, sostuvo el volante, quien permanece internado en el hospital de las Fuerzas Armadas de Bahrein, tras sufrir ligeras quemaduras en sus manos, debido a que el monoplaza se incendió por el fuerte impacto contra la protección.