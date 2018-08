"Fue una decisión personal. Resigné muchas cosas por volver. No me arrepiento de nada porque Newell's es un club al que amo mucho, me vio nacer y le debo muchísimo. Estoy muy feliz y ahora viene lo más lindo que es jugar al fútbol. Soy optimista en que voy a poder ayudar al equipo desde donde me toque. En mi cabeza solo estaba Newell's, es el escudo que amo. Igual agradezco los llamados de varios técnicos del fútbol argentino", confió ayer Mauro Formica, emocionado, en su presentación como flamante refuerzo leproso, en lo que será su tercera etapa en el club del parque Independencia. Es más, el Gato hasta podría debutar mañana ante Independiente en el Coloso (ver aparte).

"Estoy contento de volver a mi ciudad, al equipo que me vio nacer, llego con las expectativas de siempre, de hacer un buen torneo y poner a Newell's lo más alto que se pueda. Es un grupo muy bueno y ojalá logremos cosas importantes", expresó el Gato.

"Cuando parecía que no se podía venir a Newell's, se me cayó el mundo encima. El juez (Fabián Bellizia) no autorizaba mi vuelta, pero por suerte terminó todo bien", reconoció, antes de agregar que "me gustaría retirarme con esta camiseta".

Respecto a su estado físico y futbolístico, precisó: "En lo físico estoy muy bien. Trabajé mucho en México. Me falta un poco de ritmo futbolístico, que iré agarrando semana tras semana. Estoy en la lista de concentrados (para mañana) y el técnico decidirá si tengo minutos ante Independiente. Tengo muchas ganas. Me sentí bien en la práctica de fútbol. No estoy diez puntos, pero me siento bien". Y agregó: "La ansiedad y las ganas hacen que el viernes quiera estar aunque sea un rato".

Y sobre la posición en la cancha, contó que "en México jugué de falso nueve, doble cinco y por la derecha. Pero mi puesto natural es enganche y mediapunta. Y Omar (De Felippe) me probó de mediapunta, atrás del nueve y creo que me utilizará en esa posición".

"Al hincha le estoy agradecido por las muestras cariño. Hacía mucho que no veía a mis padres llorar de emoción. El cariño con Newell's es mutuo. Uno extrañaba eso. Le agradezco a los hinchas y espero dar lo mejor de mí con el sacrificio de siempre", destacó.

Y, además indicó que "se extrañan jugadores de elite como la Fiera (Rodríguez) o como Nacho (Scocco), pero hay un grupo muy sano y de grandes jugadores. Ojalá regresen rápido".