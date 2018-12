El armado del plantel depende del nuevo entrenador. Pero existen algunas gestiones en marcha. Fabricio Fontanini analiza la propuesta que le realizó el jueves la comisión directiva, a raíz de que este mes se le vence el préstamo. Hay muchas chances de que siga. Con Francisco Fydriszewski continúa abierta la negociación para renovarle el contrato, que vence en seis meses. Iván Piris fue el primero que dejó el club. A otros que se les vence el contrato a mitad de 2019, es dudoso que hoy se les ofrezca uno nuevo. En esta lista aparecen Joel Amoroso, Nelson Ibáñez, Juan Ignacio Sills y hasta el mismo capitán Hernán Bernardello.

La oferta que le acercó la dirigencia es analizada por Fontanini. Si bien todavía no existe una definición, está cerca de aceptar. Por el momento no trascendieron cifras. Lo que es seguro es que se trata de un nuevo préstamo. El club no se encuentra en condiciones de hacer uso de la opción de compra de 500 mil dólares por el 80 por ciento del pase, establecido al momento de acordar la llegada del zaguero.

Fontanini evalúa quedarse en Newell's, más allá de que no se le compre el pase, que está en poder del propio marcador central. En enero, la entidad del Parque arregló el pago de 60 mil dólares por el préstamo del futbolista, que estaba jugando en O'Higgins de Chile.

Otro futbolista del plantel con el que se conversa es con Fydriszewski. Su contrato culmina en junio de 2019. Si no se logra renovarle ahora, el futbolista tendrá 6 meses por delante con la posibilidad de firmar un precontrato con cualquier otro club. La idea del delantero no es esa. Si bien por el momento no hubo acuerdo, las negociaciones están abiertas.

Con los demás jugadores a los que se le vence el contrato el 30 de junio de 2019, no parece que exista interés en firmar un nuevo vínculo. Amoroso es el único de esos jugadores cuyo pase pertenece a Newell's. El club lo compró en un millón 300 mil dólares. En las dos etapas que estuvo en la entidad del Parque, habitualmente fue titular aunque nunca llegó a destacarse.

A Ibáñez también se le termina el contrato a mitad de 2019. El arquero se encuentra a préstamo y en el último tiempo perdió el puesto de titular con Alan Aguerre. Tampoco estaría la idea de acordar otro vínculo con el arquero de 37 años.

Sills se encuentra en la misma situación que los anteriores. A mediados de este año extendió el vínculo hasta junio de 2019, después de haberse ausentado algunas semanas de los entrenamientos por la indefinición en cuanto a su continuidad. El semestre del futbolista fue bajo, con poca participación.

No hay que descartar que Newell's aspire a que estos jugadores se vayan, rescindiéndoles el contrato, para que el dinero que se les paga en concepto de sueldo sirva para las posibles caras nuevas.

Bernardello es uno de los que se les vence el contrato en junio de 2019. El capitán no estuvo en los últimos partidos de la Superliga y terminó una temporada discreta. Retornó al club de manera oficial en enero de 2018 con la intención de dar una mano.

No es alguien que vaya a poner piedras en el camino. Por el contrario, está dispuesto a ayudar desde donde sea. Por lo que representa, no habría intenciones de que se vaya, aunque tampoco se le ofrecería renovarle.

El único jugador confirmado que se fue de Newell's es Iván Piris, que tenía contrato hasta junio de 2019. Libertad de Paraguay confirmó ayer que el lateral es su nuevo refuerzo. Fue contratado por tres temporadas.