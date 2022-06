Florentino Pérez rompió el silencio y apuntó contra Mbappé

"El Mbappé que iba a venir aquí no es este. Si es así prefiero que se quede en el PSG . Yo quiero al del sueño. ¿Imposible en tres años? Dentro de tres años seremos todos calvos. Este Mbappé no es mi Mbappé. Ahora si cambia en la vida, que dan mil vueltas... Pero este Mbappé, que se niega a hacer un acto publicitario, de patrocinio con su selección... yo eso no lo quiero. Ha podido ser un lapsus, pero yo creo que le han confundido . Es muy joven y también le deseo que si se queda allí que le vaya lo mejor posible ", dijo el dirigente.

"Yo me creía lo del sueño. Su sueño era venir al Real Madrid, quisimos hacerlo el pasado agosto, no fue posible y no le dejaron salir, él siguió manifestando que quería jugar en el Madrid y como 15 días antes cambió la situación", recordó. "Por un lado, por una presión política y, por otro lado, económica. Sintió un bloqueo y debió salir por lo que más fácil vio para desbloquear. A nosotros nos transmitían que cambió. Si es que además no hay que darle más vueltas", afirmó en la entrevista con El Chiringuito.

"Es muy joven, la presión nos afecta a todos, le llama el presidente de la República (Macron), y a un chaval le afecta, aunque no tiene mucho sentido que le llame el presidente de Francia, hay más clubes allí. El presidente querrá que prospere, pero podrá prosperar en un equipo o en otro. Zidane vino al Madrid, Benzema es un grande (...) No sé por qué pasan esas cosas", reflexionó.

También, explicó por qué no le hicieron firmar un precontrato a Mbappé en plena negociación. "No se puede hacer, tienes que dirigirte al club que entras en negociación con un jugador y eso le produciría a él una gran perturbación y lo más sensato era esperar a que termine. El PSG lo haría público y sería una presión añadida muy difícil de soportar", argumentó.

El dirigente, además, se refirió al momento cuando tomó conocimiento que el francés no iba a jugar en el Merengue. "Me pone un mensaje y le contesto. Yo ya veo que no era el Mbappé que yo quería. Ningún jugador en la historia del Real Madrid ha estado por encima de los demás y esto es un juego colectivo, todos para uno y todos para todos. No vamos a hacer ninguna cesión que ponga en riesgo al colectivo".

El PSG, bajo sospecha

El club del Parque de los Príncipes ha recibido un llamado de atención por parte de la organización de la UEFA por presuntos incumplimientos del Fair Play Financiero. La entidad parisina "está bajo la vigilancia de la UEFA" y ha tenido que responder a una 'solicitud de información" sobre sus cuentas por parte de "expertos en juego financiero".

Así lo revela este jueves el diario francés L'Équipe. Esto quiere decir que el PSG podría ser investigado si así se determina una vez se hayan examinado los datos facilitados por el club parisino. El curso 2020/2021 registró pérdidas de 224,3 millones de euros y la reciente renovación a Kylian Mbappé levantó fuertes sospechas.

El movimiento de la UEFA llega tras la denuncia que hizo LaLiga, con su presidente Javier Tebas al frente, contra el Manchester City y el PSG por infringir las normas del Fair Play Financiero.

A cargo del asunto se encuentra la ICFC, el organismo de control financiero de los clubes de la UEFA y es el responsable de analizar al detalle los datos del club francés para encontrar cualquier indicio de incumplimiento de las normas. Si se confirma, el órgano deberá abrir un procedimiento y el PSG podría ser sancionado. Entre los castigos estaría la descalificación del club del Parque de los Príncipes de las competiciones europeas.