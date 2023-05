Flavio Azzaro se puso la canalla: "Odio a Central, pero vamos por una relación de menos odio"

El polémico Azzaro comparte pantalla en su canal de Youtube con el ex presidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiler, y tocan diversos temas sin tapujos en "El loco y el cuerdo". En la transmisión que realizó este lunes, el periodista mostró dos camisetas de Central que recibieron y se puso una.

Jorge Messi sobre el futuro de su hijo: "No hay nada con ningún club"

El que no estuvo para nada suave fue Ducatenzeiler, quien utilizó la ironía para tirar un duro palazo. "Que bien Central, un club piola. Estamos en mayo y me mandaron la de (Facundo) Mallo. Un club ordenado. Con 25 palos de deuda, pero ordenado", disparó el ex dirigente.