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Central tiene equipo confirmado, con cuatro cambios y la presencia de dos delanteros de área

El técnico canalla cambia el esquema para enfrentar a Estudiantes por Copa Argentina. Ingresan Ávila, Sández, Pol Fernández y Veliz

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

31 de mayo 2026 · 14:48hs
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Jorge Almirón ya eligió los once de Central para el último partido del semestre. El Canalla se quiere ir de vacaciones con una alegría.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jorge Almirón ya eligió los once de Central para el último partido del semestre. El Canalla se quiere ir de vacaciones con una alegría.
Alejo Veliz vuelve a meterse entre los titulares en Central luego de su ausencia en el viaje a Ecuador.

Marcelo Bustamante / La Capital

Alejo Veliz vuelve a meterse entre los titulares en Central luego de su ausencia en el viaje a Ecuador.

Central ya está listo para afrontar su último compromiso en el semestre y lo hará en el marco de partido eliminatorio, en el que buscará el pase a los octavos de final de la Copa Argentina. El técnico Jorge Almirón metió mano en el equipo, en parte por obligación, pero también por decisiones propias.

El técnico canalla sabía que iba a tener que tocar la formación debido a la baja de Jaminton Campaz, quien viajó para sumarse a la selección de Colombia de cara al Mundial.

En base a ello, el técnico vuelve a apostar por la presencia de dos centroladenteros: Alejo Veliz (ingresa por el colombiano) y Enzo Copetti,

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Alejo Veliz vuelve a meterse entre los titulares en Central luego de su ausencia en el viaje a Ecuador.

Alejo Veliz vuelve a meterse entre los titulares en Central luego de su ausencia en el viaje a Ecuador.

>>Leer más: Veliz quiere que su segunda despedida de Central, también por Copa Argentina, tenga otro sabor

Además de esa variante habrá otras tres. Gastón Ávila y Agustín Sández regresan a la última línea, en lugar de Facundo Mallo y Alexis Soto, siempre teniendo como referencia lo que fue el partido en Ecuador ante Independiente del Valle.

Mientras, en la mitad de la cancha aparece desde el arranque Guillermo Fernández, como sustituto de Julián Fernández. Así, el esquema sería 4-3-1-2, con Di María como enganche.

Los once de Central

De esta forma, el Canalla iniciará el partido ante Estudiantes con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Guillermo Fernández, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Veliz.

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