En vivo: Central sigue sin hacer pie y Estudiantes le sacó dos goles de ventaja

Central juega los 16avos de final la Copa Argentina ante Estudiantes en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Seguilo en vivo por La Capital

Central y Estudiantes juegan por los 16avos de final de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes.

Agustín Sández intenta un avance ante la marca de Estudiantes. Central arrancó mal en el Mario Alberto Kempes.

Central cierra el semestre en un partidos de los importantes. Ante un Estudiantes que lo hace tan especial, por los 16vos de la Copa Argentina , con el que deberá enfrentarse en la Supercopa Internacional por un título. Seguilo en vivo por La Capital.

41' Ledesma salvó el tercero de Estudiantes ante Palacios, que había recibido de Carrillo.

40' Un centro desde la izquierda de Sández casi encuentra el pie de Veliz, pero se la quedó el arquero.

34' Cuando el Pincha parecía a punto del tercero, Alejo Veliz tuvo un mano a mano que sacó el arquero pincharrata. La primera clara canalla.

33' Palacios desperdició un mano a mano, que tiró afuera. Estudiantes, mucho más cerca del tercero.

24' GOL DE ESTUDIANTES. De penal, Tiago Palacios elevó la cuenta tras un penal que hizo Coronel a Joaquín Burgos. Fue después de un pelotazo de Erik Meza que encontró mal parado al lateral.

3' GOL DE ESTUDIANTES. Fue la primera clara del partido, pero entrada Estudiantes monopolizó la pelota y se lo hizo sentir. Gran corrida por izquierda de Palacios luego de un cierre de Ovando que perdió en campo del Pincha con Alexis Castro. Avila fue lento en el cierre, centro bárbaro con comba y Carrillo fusiló a Ledesma de cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2061155190766465499&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE ESTUDIANTES! Carrillo puso el 1-0 ante Rosario Central a los 3 minutos del primer tiempo. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/U6oQyfcuQ7 — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026

Por el lado canalla, juega Alejo Veliz y al banco Carlos Quintana, que se despedirán de Central tras este partido. El 9 se va a Bahía de Brasil y el defensor a Deportivo Riestra.

Las estadísticas de Estudiantes y Central