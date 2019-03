Ferrari define esquema y si Ortigoza es titular ante Gremio 

Las lesiones, el bajo nivel y el preocupante estado físico de varias piezas atenta contra el armado del equipo que mañana a la noche recibirá a Gremio por el estreno de la Copa Libertadores. A eso hay que sumarle que Paulo Ferrari ayer no pudo poner en práctica lo que tenía en mente debido a que los campos de entrenamientos tenían muchísima agua como consecuencia de la intensa lluvia desatada en la región recientemente. No obstante, el entrenador de Central probará hoy temprano la estrategia a emplear ante el tricolor como además evaluará a varios jugadores para luego definir los once apellidos que saldrán desde el vamos. El Loncho tiene muchos interrogantes en la previa. Porque dependiendo de qué apellidos utilice saldrá la táctica a plasmar. Aunque no habría que sorprenderse si el DT termina apelando a un 4-4-2 y deje entre los suplentes al capitán Néstor Ortigoza.

El presente no le sonríe al canalla. Pero al mal tiempo, buena cara. Es momento de ponerse la pilcha que muchos desean para lucirla en el plano internacional. Es tiempo de mostrarse en el torneo más importante del continente, pese a las flaquezas que envuelven al club.

Bajo este especial contexto, Ferrari tiene que armar el rompecabezas. Tiene las fichas bien desparramadas. Sin embargo, el entrenador es optimista para mañana a la noche. Sabe que el equipo no está bien por diversas circunstancias. Aunque intentará poner lo mejor en escena.

Por eso la práctica de hoy será determinante para certificar cómo formará el canalla en el debut copero. Hay algunas cuestiones de fondo que condicionan en la previa el armado. "Quiero ver quiénes están bien y luego los confirmaré. Por la lluvia no quisimos arriesgar el físico de los jugadores pero mañana (hoy) vamos a tener un panorama más claro", deslizó Ferrari cuando se lo consultó en rueda de prensa sobre si ya tenía definidos a los once.

"Tenemos un pensamiento de cómo jugaremos pero tenemos que probar y ver además las formas en que lo haremos. Puede ser que armemos un triángulo (con tres volantes centrales) o bien poner dos puntas. Pondremos a los mejores que estén", acotó sin deseos de entrar en más detalles el entrenador auriazul.

Lo que es una fija es que el técnico pondrá a Jeremías Ledesma en el arco y armará la última línea con lo mejor que tiene a mano: Gonzalo Bettini será el lateral derecho. Miguel Barbieri esta vez oficiará de primer zaguero central. Oscar Cabezas no llega bien pero será el segundo marcador, mientras que Nahuel Molina ocupará otra vez el lateral izquierdo ante la lesión del chileno Alfonso Parot.

En tanto, el Colo Gil y Fabián Rinaudo tienen también un lugar asegurado. Resta saber si Ferrari pondrá a Néstor Ortigoza o bien lo preserva de lleno para el partido chivísimo que tendrá que disputar el sábado en Mendoza, ante Godoy Cruz por la Superliga.

Si se decide por el 10 entonces el sistema táctico será un 4-1-4-1 como en el 0 a 0 ante Belgrano. Rinaudo será el volante tapón. Y más adelante estarán Camacho, pese a que Allione también tiene muchas chances de jugar, Gil, Ortigoza y Aguirre. Mientras que Riaño corre con toda la ventaja de salir en la foto principal si hay un solo delantero.

Claro que si el Loncho decide apostar y emplear un 4-4-2 entonces habrá cambios de nombres del medio hacia adelante. Camacho o Allione ocupará la banda derecha, Gil y Rinaudo harán el doble cinco, y Aguirre sería el carrilero izquierdo. En este caso, afuera Ortigoza. En tanto, Riaño y Lovera serían los puntas debido a la suspensión de Germán Herrera.

¿Y Fernando Zampedri? Como no hizo una buena pretemporada debido a la lesión que acarreaba sumada a la fallida venta a Independiente hacen que hoy en día exhiba un flojo nivel. Sin embargo, hoy será exigido a fondo para ver si puede ser realmente una alternativa válida.

Ferrari tiene muchos deberes por resolver. El tiempo apremia. La cita copera es mañana a la noche frente a un peso pesado del continente como Gremio. El entrenador canalla sabe que de local no puede flaquear, pese a que tiene muy en claro que la prioridad es sumar porotos en la Superliga.

El Loncho tiene los concentrados

El técnico canalla Paulo Ferrari decidió concentrar para el partido de mañana a la noche ante Gremio a Jeremías Ledesma, Josué Ayala, Gonzalo Bettini, Miguel Barbieri, Oscar Cabezas, Nahuel Molina, Facundo Rizzi, Luciano Recalde, Emmanuel Ojeda, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Fabián Rinaudo, R. Villagra, Agustín Allione, Jonás Aguirre, Joaquín Pereyra, Diego Becker, Washington Camacho, Matías Palavecino, Maxi Lovera, Claudio Riaño, Duván Vergara y Fernando Zampedri.