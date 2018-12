Es demasiado pronto para aventurar conclusiones sobre lo que pasará con el futuro plantel, en el que habrá varios jugadores que llegarán y otros que dejarán la institución. En ese segundo lote lo único seguro es la partida de José Luis Fernández, a quien se le terminó el contrato. Es más, el volante zurdo el viernes se despidió de los hinchas a través de un sentido mensaje en la red social Instagram. Otro de los nombres que aparece con posibilidad de no continuar es el de Diego Arismendi, pero para que ello ocurra se deberán dar algunos pasos muy puntuales y precisos. El mediocampista no tiene novedades al respecto y sólo piensa en presentarse a entrenar el próximo 2 de enero, cuando el plantel comience con la pretemporada.

Lo de Fernández ya es historia en Central. Al volante se le termina el contrato a fines de mes, pero ya desde hace un tiempo sabía que el club no tenía previsto renovarle el vínculo. Formó parte del plantel durante los últimos tres años (llegó de la mano del Chacho Coudet) y llegó a jugar algunos partidos con el Patón Bauza, pero sin tener, en este último semestre, la continuidad que imaginó y que necesita.

El que está en una situación particular es Arismendi. El uruguayo llegó precisamente luego de que el Patón se hiciera cargo del equipo, pero también jugó poco y nada. Hay rumores de que el mediocampista central no continuaría en Arroyito, pero el jugador no está al tanto de nada. Es más, ayer en contacto con Ovación el futbolista advirtió que "nadie" habló con él y que el 2 de enero tiene pensado presentarse en Arroyo Seco para iniciar la pretemporada.

A Arismendi le queda un año más de contrato y habrá que ver qué decide Bauza, más teniendo en cuenta que el mánager Mauro Cetto está buscando un volante central (hoy el principal apuntado es Fabián Rinaudo, ver página 4), por lo que las chances del uruguayos se complicarían aún más.

Por supuesto que hay chances todavía de charlar y negociar con el representante del futbolista para ver si existe la posibilidad de que aparezca otro club en el que pueda jugar, pero hasta que eso no ocurra Arismendi seguirá siendo jugador canalla.

Seguramente habrá jugadores de mayor renombre que se irán, pero eso quedará sujeto a alguna venta que aparezca. Hoy nadie es intransferible en Arroyito (Bauza pidió especialmente por Caruzzo y Ortigoza), por eso cualquiera puede ser vendido, siempre y cuando llegue alguna oferta que satisfaga las pretensiones económicas de los canallas.





Algunos que pueden regresar