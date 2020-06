Fallo a favor de Central por el caso Braghieri

La información salió a la luz ayer. Sin embargo, Central recibió el pasado jueves la notificación del fallo que formuló del Tribunal Arbitral Deportivo. El TAS resolvió que Lanús deberá abonarle 900 mil dólares más intereses al canalla por el 50 por ciento de los derechos del defensor Diego Braghieri como consecuencia de la transferencia que realizó en enero de 2018 a Atlético Nacional. Eso sí, los auriazules recién tendrán acceso a ser ejecutivo del laudo (fallo) una vez que se agoten todos los medios de impugnación en organismos internacionales a los cuales Lanús podría llegar recurrir. No obstante, las diversas fuentes judiciales consultadas por este medio afirmaron en off que si ya el tribunal con sede en Suiza dio el veredicto, no hay mucho por reclamar.

El expediente que tiene al parejense Diego Braghieri como uno de los actores principales marca que Central lo vendió en 2012 a Arsenal. En ese momento cedió el ciento por ciento de los derechos federativos y el 50 por ciento de los derechos económicos del zaguero central.

Luego sucedió que el elenco del Viaducto transfirió al zaguero a Lanús en agosto de 2014. Mientras que a mediados de enero de 2018, el jugador termina sumándose a Atlético Nacional de Medellín por expreso pedido del entrenador Jorge Almirón. Desde entonces las autoridades de Arroyito comenzaron a reclamar un porcentaje de la transacción porque consideraron que debieron haber participado desde el primer momento de ese producido porque estaba en copropiedad con el granate de alguna manera.

Ovación certificó que entre marzo y abril de 2018 empezaron los primeros reclamos informales mediante la figura del abogado especialista en derecho empresarial y deportivo Agustín Fattal Jaef, quien fue el autor intelectual y material de llevar adelante este caso.

Luego de varias idas y venidas, sobre todo ante la pasividad y escasa respuesta que llegaba desde el sur bonaerense, los canallas hicieron una comitiva integrada por el entonces presidente Raúl Broglia, los vice Ricardo Carloni y Luciano Cefaratti, el protesorero Juan Cruz Rodríguez y el letrado Fattael Jaef para ir al fondo de la cuestión y llegar cuanto antes al Tribunal Arbitral Deportivo. Y así sucedió.

El año pasado se expidió desde Arroyito la demanda al TAS. Y el 31 de enero pasado hubo una audiencia en un hotel de Recoleta, en Capital Federal. Ahí Central plantó una estrategia jurídica sólida. La plasmó, defendió y argumentó de manera determinante.

Según constató Ovación, el cónclave se realizó en Hotel Sofitel de la calle Palermo. Del lado canalla estuvo al frente Agustín Fattal Jaef y de la otra vereda sobresalió la presencia del directivo y abogado Alejandro Marón. Mientras que por el TAS llegó una comitiva desde Europa. El presidente responsable del arbitraje fue un español y el secretario administrativo provenía desde Suiza. El panel tuvo varios integrantes, por cierto.

Los árbitros hicieron las preguntas de rigor como otros cuestionamientos y cada uno debió exponer o defender el argumento o ratificar sus respectivas posiciones. Ahí el letrado contratado por el canalla basó la estrategia jurídica en que Central era titular del 50 por ciento de los derechos económicos que Lanús vendió y no puede invocar porque el canalla no le dio su conformidad.

Fue entonces que los jueces escucharon y pasaron los autos a laudos, que así se denomina al fallo internacional. Y el pasado jueves el club recibió la notificación, que ayer se hizo pública, en la que se resolvió que el fallo salió a su favor. En consecuencia, Lanús deberá abonarle 900 mil dólares más intereses al canalla por el 50 por ciento de los derechos del defensor Diego Braghieri, como consecuencia de la transferencia que realizó en enero de 2018 a Atlético Nacional. La resolución se habría basado en que Lanús invocó en su momento una deficiente documentación o instrumentación del porcentaje en cuestión (50 %) en el contrato.

Cabe destacar que Central recién tendrá acceso a ser ejecutivo del laudo (fallo) una vez que se agoten todos los medios de impugnación en organismos internacionales a los cuales el granate podría recurrir, debido a que los directivos del sur bonaerense ya avisaron que apelarán.

Aunque las chances de revertir lo que dictaminó el TAS son mínimas, pero la chance está. En Arroyito consideran que, pese al grito en el cielo que pusieron los dirigentes granates, llegarán a un consenso para percibir el cobro con intereses que están corriendo desde mayo de 2018. Será cuestión de saber cómo y cuándo será.