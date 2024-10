Facundo Mallo y Carlos Quintana: dos jugadores centrales que lo ratificaron en los números

Leer más: Los defensores de Central marcan más que los delanteros

Los números del año dicen que Central disputó 43 partidos y fueron más las derrotas: 19. Mientras que ganó en 13 ocasiones e igualó en 11. ¿Y qué implicancia tuvo la dupla Mallo-Quintana en todos ellos, para entender desde los datos la importancia que tuvieron? Mucha, por cierto.

De las 19 caídas en todo el año, los zagueros estuvieron presentes en menos de la mitad. Fueron 9 encuentros que los vio a los dos juntos, perdiendo 4 de ellos por la competencia local, como el último en Florencio Varela, mientras que en 5 fueron partidos decisivos de copas, 3 en la Libertadores (los de Mineiro y la vuelta con Peñarol), uno en la Sudamericana (la revancha con Fortaleza) y la eliminación de Copa Argentina ante Barracas (la menos justificada).

Mientras que en los otros 10 en los que Central no sumó nada, faltó uno de los dos o directamente los dos. De esos diez partidos, Quintana no estuvo en 8 y Mallo en 4.

Los puntos, con Facundo Mallo y Carlos Quintana

Pero la importancia de ambos se graficó más en los triunfos o cuando el equipo canalla sumó. De las 13 victorias que Central celebró en el año, en 10 estuvieron los dos, en 2 jugaron los suplentes porque se guardó al equipo para la Copa (Riestra, de visitante, 2-0 y Sarmiento, de local, 4-2) y en otra faltó solo Mallo por lesión (Atlético Tucumán).

Y hasta en los empates canallas fueron importantes. Porque de los 11 registrados en 2024, en 8 estuvieron los dos, el uruguayo faltó solo en uno (clasificación ante Douglas por Copa Argentina, por penales) y Quintana en otros dos (1-1 con Lanús y 2-2 con Talleres).

Entre los dos además señalaron seis de los 44 goles del año. Tres los hizo Mallo (1-1 ante Tigre, el del último clásico ante Newell’s y el de Fortaleza de visitante), mientras que Quintana hizo la misma cantidad (2-1 a Gimnasia, 1 a 0 a Peñarol y el último del Canalla, en la derrota ante Defensa y Justicia 2-1).

En el 2023 no hicieron falta sus goles

Un dato curioso o no tanto. En la Copa de la Liga 2023 en la que Central se consagró campeón y ambos disputaron su primer torneo en Arroyito, sus aportes fueron donde más se los requirió: en defensa. No metieron goles en los 14 partidos de la fase clasificatoria, ni en los cuartos, semifinales y la final. No fue necesario.

Igual , de los 14 partidos de la fase clasificatoria, 8 lo iniciaron como titulares y Central solo perdió 3-0 en la 2ª fecha con Banfield. Ganaron 3, incluido el clásico, igualaron 3 y en uno, mientras estuvieron juntos, lo iban empatando con Colón (se lesionó rápido Mallo). En la fase final estuvieron siempre y los auriazules dieron la vuelta olímpica.

Y antes, en su debut en Central en la LPF 2023 donde el equipo quedó en un meritorio octavo lugar, solo en 4 partidos de 27 no jugaron juntos: 2 fueron derrotas, 1 victoria (4-0 a Platense, sin Mallo) y 1 empate (3-3 River, sin Quintana). Los restantes 11 triunfos y 5 empates fueron con ellos en cancha. De las 5 derrotas, en tanto, tres compartieron cancha, en los otros dos faltó Quintana.

Sí. Siempre imprescindibles.