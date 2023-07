Fabricio Oviedo, de la alegría por el primer gol en Central al llanto por la lesión

Fabricio Oviedo las vivió todas en la misma jugada. A los 8 minutos recibió la asistencia bárbara de Jaminton Campaz para marcar el primer gol de Central ante Central Córdoba de Santiago del Estero , pero seis minutos después abandonó definitivamente el campo de juego. ¿Qué pasó? En la misma acción se golpeó fuerte contra el palo izquierdo del arco rival y no hubo caso pese a que intentó seguir. En un abrir y cerrar de ojos marcó su primer gol en primera, al costo de tener que salir.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1678886364559953921 ¡GOL DE CENTRAL! Gran pelota de Malcorra, asistencia de Campaz y definición de Fabricio Oviedo para el 1-0 vs. Central Córdoba en la #LigaProfesional. ¡Su primer gol en Primera!



#ESPN pic.twitter.com/9hanuKkZDG — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2023

Pero claro, Oviedo la empujó a la carrera y no pudo evitar chocar la pierna derecha contra el palo, a la altura arriba del tobillo. Parecía que el llanto que se le intuía mientras sus compañeros lo saludaban tenía que ver con la emoción del gol. Pero no fue solo por eso. Ni bien se reanudó el juego, levantó su mano y se tiró al piso. Salió del campo y parecía estar bien, porque al toque entró. Pero a los 12 minutos volvió a tirarse al piso y no hubo caso. Dos minutos después dejó definitivamente la cancha. Ahí sí debió ingresar Octavio Bianchi.