Tras suspenderse por lluvia, arranca la Fiesta Nacional del Helado Artesanal a Rosario: lo que hay que saber

Habrá sabor, shows en vivo y una experiencia única al aire libre, con una amplia oferta de heladerías de la región

La Fiesta del Helado Artesanal ya es un clásico en la ciudad y los heladeros la toman como lanzamiento de la temporada alta.

La Fiesta del Helado Artesanal es un clásico de la ciudad y celebrará su novena edición provincial

Rosario volverá a posicionarse como sede de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal , que se realizará finalmente durante dos jornadas en el Parque Nacional a la Bandera, frente al Monumento. Estaba previsto que comenzará el viernes, pero por el temporal se postergó su inicio y finalmente tendrá lugar domingo y lunes (día no laborable). La propuesta contará con entrada libre y gratuita para el público, donde será opcional el consumo.

Más de 20 heladerías de la ciudad y la región participarán con sus propuestas en un espacio que combinará gastronomía, entretenimiento y actividades para toda la familia.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ente Turístico Rosario, la Municipalidad local y el gobierno de Santa Fe, y busca consolidarse como una de las citas destacadas del calendario gastronómico.

Esta edición tendrá un valor especial ya que será la novena a nivel provincial y la segunda con carácter nacional. Además, apunta a impulsar al sector en el inicio del otoño, una época en la que el consumo suele registrar una baja.

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Todo lo que tenés que saber para la Fiesta Nacional del Helado Artesanal

El público podrá acceder a degustaciones a un precio unificado de $6000 por dos bochas, con la posibilidad de combinar sabores. El sistema de venta funcionará mediante tickets, con valores homogéneos en todos los stands.

El predio contará con una grilla de actividades que incluirá shows musicales, espectáculos infantiles, concursos y sorteos de kilos de helado.

Este domingo el evento será de 13 a 23, mientras que el lunes de 13 a 20, con propuestas pensadas para un público amplio en un entorno al aire libre.