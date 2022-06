Fabián Angel: "Estoy diez puntos y a disposición para jugar"

"El fútbol argentino es muy vistoso y mucha gente está pendiente de él. Además, es un fútbol muy intenso, donde se corre demasiado, y eso me va a ayudar para mi carrera. Los entrenamientos me ayudarán a acoplarme a la forma de juego del equipo", manifestó.

Angel se refirió a los puestos de la mitad de la cancha donde puede jugar. "Hay dos posiciones que me gustan, volante central o volante interior. Tengo dos facetas, la de ser un volante de marca y la de un volante que participa en el juego. Voy a tratar de ayudar mucho al equipo, en la tenencia de juego, en la salida con el balón, que es algo que me caracteriza. También soy un mediocampista que llega al área", describió.

Contó que todavía no tuve la oportunidad de hablar demasiado con Javier Sanguinetti sobre el sitio de la cancha donde lo puede utilizar. "No hemos hablado mucho. A medida que vayan pasando los días, veremos dónde me necesita. Lo que me preguntó fue si lo podía hacer en los dos puestos y le dije que no tenía problemas", señaló.

Además, explicó la razón por la que fue pocos partidos titular en Junior durante el primer semestre del año. "Desafortunadamente, terminando el torneo colombiano no tuve mucho la posiblidad de jugar. Tenía bastante ritmo hasta una lesión que sufrí hace más de dos meses. Eso hizo que bajara un poco el ritmo de competencia. De igual forma los entrenamientos allá son al máximo y se hacen partidos de precompetencia", declaró.

"Me sentía en muy buenas condiciones antes de llegar acá. Estoy diez puntos físicamente y a disposición para afrontar cualquier partido", manifestó ante la consulta de si puede llegar a estar en el partido contra Patronato del lunes.

Angel contó que su excompañero en Junior, Willer Ditta, le describió la actualidad del conjunto rojinegro y todo lo que rodea al mundo de Newell's. "Estuvimos mucho en contacto. Le preguntaba cómo era todo. Me recomendó mucho venir. Fue un gran cambio para él y eso es lo que yo espero en mi vida. Willer se siente muy feliz por el presente que está viviendo y cómo lo recibió la hinchada. Me contó que viven el fútbol a mil", dijo.

El futbolista entiende que llegó a un fútbol diferente que el que se practica en su país. "Con respecto al fútbol de Colombia, noté que acá es un poco más intenso. Hay mucha más fricción, más contacto. En cuanto al juego, el fútbol de Colombia es más de tenencia del balón, más posicional. No es tan agresivo. De igual forma, lo que traigo de allá, el juego, la tenencia, complementándola con lo que tiene el fútbol argentino, la intensidad, puede ayudar muchísimo", manifestó