Estudiantes de Río Cuarto venció a Chaco For Ever con gol de Ortigoza y podría enfrentar a Newell's

Ahora el león del imperio tendrá como rival a Arsenal o Huracán Las Heras de Mendoza. Asimismo de seguir adelante ambos en sus llaves, el celeste riocuartense podría enfrentar a Newell’s por un lugar en las semifinales del certamen.

https://twitter.com/Copa_Argentina/status/1347325288452136961 ¡La palabra de la figura!



Escuchá a Néstor Ortigoza, tras la victoria de @EstudiantesRio4 por 1-0 ante @ChacoForEverRes #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/1EINylVzrd — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) January 7, 2021

Ambos equipos afrontaron este compromiso con formaciones alternativas, debido a que Estudiantes de Río Cuarto busca quedarse con su zona en la Primera Nacional y así aspirar a jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional; mientras que Chaco For Ever quiere obtener su grupo en el Federal A para poder estar en el cotejo decisivo por la promoción inicial a la categoría superior.

El partido fue discreto y casi sin llegadas a los arcos, pero el León de Río Cuarto se quedó con la victoria porque lo buscó sobre el final del mismo y lo consiguió luego de una falta de Alan Giménez a Alvaro Cuello en la puerta del área: penal y disparo de Néstor Ortigoza, alto y al palo derecho, para establecer el 1 a 0 para Estudiantes y clasificación, cuando ya transcurría el cuarto minuto de descuento.

Gol de nestor ortigoza estudiantes rio cuarto vs chaco for ever 1-0 2021

Ahora, Estudiantes irá por Agropecuario Argentino de Carlos Casares el domingo para ganar la Zona A Campeonato de la Primera Nacional, el domingo desde las 17.10; al tiempo que Chaco For Ever intentará lograr su grupo en el Federal, cuando se mida ante Sarmiento de Resistencia, en el clásico de la provincia, el lunes venidero a partir de las 17.30.

En la próxima ronda, Estudiantes de Río Cuarto se medirá con el vencedor del cruce entre Arsenal de Sarandí y Huracán Las Heras, que aún no tiene fecha de realización.

Síntesis

Estudiantes: Brian Olivera; Francisco Dutari, Emanuel Martínez Schmidt, Alan Vester y Lautaro Formica; Álvaro Cuello, Maximiliano Padilla, Néstor Ortigoza y David Müller; Marcos Fernández y Lautaro Parisi. DT: Marcelo Vázquez.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Humberto Vega, David Valdez, Alan Giménez y César More; Emanuel Díaz, Claudio Santa Cruz, Juan Pablo Varona y Ramiro Alderete; Matías Romero y Leonardo Valdez. DT: Daniel Cravero.

Gol: 94' Néstor Ortigoza (E), de tiro penal.

Cambios: 26' Julio Cáceres por Matías Romero (CH), 45' Ricardo Villar por Leonardo Valdéz (CH) y Joaquín Mateo García por David Muller (E), 63' Emmanuel Giménez por Ramiro Alderete (CH), Diego Magno por Juan Pablo Varona (CH), 77' Valentín Láspina por Marcos Fernández (E), 81' Marcos Fissore por Claudio Santa Cruz (CH), 95' Francisco Romero por Néstor Ortigoza (EST) y Juan Roldan por Lautaro Parisi (E), y 91' Bautista Gomez Garay por Alvaro Cuello (E).

Amonestados: David Valdez (CH), Alan Giménez (CH), Emanuel Martínez Schmidt (E), Marcos Fernández (E), Valentín Láspina (E),