Esta vez Chaco no puede

"Los estudios que le han hecho confirmaron que tiene una ruptura de casi cinco centímetros. Es una lesión traumática, por un golpe, así que no va a poder estar". Edgardo Bauza se despachaba con esa frase en el arranque de la conferencia de presa sobre la situación de Germán Herrera de cara al partido del domingo ante Temperley. Públicamente confirmaba lo que en medio del entrenamiento ya había charlado de manera informal con la prensa, exponiendo claramente lo que era un nuevo dolor de cabeza en lo que hace al armado del equipo para la semifinal de Copa Argentina.

Lo concreto es que el Patón sufre una baja de consideración teniendo en cuenta el presente del Chaqueño. Esta es una perla más en el tema lesiones, con otros tantos casos de jugadores que no podrán estar a disposición. De igual forma el DT puso casi como segura la presencia de Matías Caruzzo, más allá de que deberá esperarlo al menos hasta el viernes (ver aparte).

Si hay un futbolista con el que Bauza hubiera querido contar el domingo es con Herrera. Es que el delantero está atravesando uno de sus mejores momentos desde que retornó al club, convirtiendo goles en los últimos partidos, el más importante, sin dudas, el del clásico en Sarandí.

Ayer Herrera ni siquiera salió al campo. Se quedó en el vestuario realizando trabajos de kinesiología por la lesión que sufrió en el último partido. Lo que explicó el Patón es que padece un "hematoma importante" en el muslo, producto de un traumatismo el pasado viernes en Tucumán. Fue por esto que le realizaron los estudios correspondientes y con los resultados en la mano el atacante quedó descartado para el domingo.

La ausencia del Chaqueño no es menor. El delantero hoy es una de las cartas más importantes del equipo en materia ofensiva, sobre todo por el nivel que estaba mostrando. Venía de convertir frente a Patronato y Colón, por la Superliga, pero también había sido figura en el clásico frente a Newell's por Copa Argentina. Esto es lo que hace que Bauza lamente su ausencia el domingo, aunque, fiel a su estilo, se lo tomó con demasiada naturalidad. De hecho el Patón se arrimó a la prensa en medio del entrenamiento y fue él mismo quien confirmó que no iba a poder contar con Herrera. Después sí lo ratificó frente a los micrófonos.

Este panorama obliga al DT a buscar una alternativa más, que se suma a la que ya estaba obligado por la baja de Federico Carrizo (expulsado en el clásico). Una de las alternativas más viables es el ingreso de Maximiliano Lovera para que trabaje en la delantera junto a Fernando Zampedri.

El formoseño tenía chances de pelear un puesto como volante por izquierda, pero esta situación lo pone más cerca de jugar en ofensiva que en zona de volantes, más teniendo en cuenta que Marco Ruben (se recupera de un desgarro en el isquiotibial) no llegará al ciento por ciento de sus posibilidades físicas. Cuanto menos lo hará sin ritmo de competencia.

De todas formas, Bauza habló de Lovera en primera instancia y cuando se refirió a Ruben dijo que estaba la chance de que fuera al banco y minutos más tarde advirtió que "si está bien" hasta podría ser evaluado como para ir desde el arranque, algo que parece poco probable.

Lo concreto es que en medio de un panorama complicado en el tema lesiones a Bauza le surgió un inconveniente más, que no es menor por cierto. No poder contar con Herrera el domingo es una complicación que no tenía en los planes, no sólo por la necesidad de buscar una alternativa, sino porque se le cae un soldado que le venía rindiendo en un gran nivel.





El volante por izquierda, la duda

Bauza también debe encontrar el reemplazante de Carrizo (suspendido). Lioi y Fernández son dos alternativas viables, pero ayer alguien desde el entorno del entrenador dejó entrever que el DT estaría manejando alguna otra alternativa por encima de esos nombres. Y como los nombres no abundan, uno de los que también podría tener chances es Joaquín Pereyra.