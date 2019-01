El 2019 arrancó con las gestiones a full en el Parque en el rubro refuerzos. Ya se confirmó la vuelta de un referente como Maxi Rodríguez y ahora Héctor Bidoglio, que hoy regresará al país procedente de Nueva York, espera la definición de los jugadores que pretende para reforzar el plantel de cara al reinicio de la Superliga, que será a fines de enero ante Boca. Y en este punto está "avanzada" la llegada del delantero colombiano Reinaldo Lenis, por quién los rojinegros están gestionando un préstamo con Sport Recife, club propietario del pase y con el que podría cerrarse el acuerdo.

Para Bidoglio el colombiano Lenis es un futbolista importante para potenciar el ataque. Es un extremo muy rápido, habilidoso y gambeteador. Sport Recife es el propietario del pase y estaría dispuesto a cederlo, luego de que el futbolista jugara a préstamo en 2018 en Atlético Nacional de Medellín. Lenis tuvo un paso auspicioso en Argentinos Juniors, donde debutó en primera en 2013.

"Lenis terminó su vínculo con Atlético Nacional, pero pertenece a Sport Recife de Brasil. Newell's ya hizo la carta de intención para contratarlo. En los números hay un acuerdo previo. Está muy avanzado", le confió ayer a Ovación un protagonista directo de la negociación.

Claro que Lenis no es el único nombre que solicitó Bidoglio. Otro jugador que le encanta al DT leproso y le gustaría tenerlo en sus filas es el volante chileno Gonzalo Espinoza. Y hoy todo dependería de la voluntad del jugador, que estuvo en varios clubes del fútbol argentino (ver infografía). "Están en tratativas. No están lejos en los números. Sólo que Gonzalo está evaluando si le conviene salir de la Universidad de Chile por cuestiones familiares. Porque vive en Santiago y está cerca de su familia. Así hoy analiza el tema escolar de sus hijas, aunque sabe que en Rosario hay muchas y muy buenas escuelas. Repito, en la parte económica no están muy lejos. Hoy está en un 50 y 50 la chance de que se concentre su llegada. Newell's manifestó las intenciones y el jugador lo está analizando. No hay una diferencia económica insalvable. El que tiene que dar el paso y decir que viene a Newell's es el jugador. Y debe resolverlo en estos días", le confió ayer a Ovación el intermediario Favio Cavalleri, que monitorea permanentemente el posible arribo de Espinoza a Newell's.

Newell's está gestionando un préstamo sin cargo por Espinoza porque el DT de la Universidad de Chile, Frank Kudelka, no lo tendría en cuenta y entonces habría un acuerdo directo entre el jugador y el club del Parque. Claro que también podría plantarse el equipo trasandino y buscar un rédito económico por el futbolista, algo que Newell's no podría afrontar. Incluso había adelantado Ovación que Espinoza fue tasado en "un millón de dólares". Claro que la idea leprosa es seducir al futbolista para que él mismo "ayude" a gestionar su salida sin cargo.

En tanto, el defensor uruguayo Angelo Gabrielli está en carpeta, ya que fue ofrecido y lo analiza el cuerpo técnico.

Newell's arrancará mañana, a las 8, la pretemporada bajo las órdenes de Héctor Bidoglio en el predio de Bella Vista. Y el DT espera a los refuerzos con los brazos abiertos.