Esperan por Riaño y Vergara

Central deshoja la margarita de la ilusión en torno a los dos refuerzos que pretende para luego bajarle la cortina al mercado de pases, siempre y cuando no aparezca alguna otra opción a último momento. Ayer no hubo avances en torno a los casos que tiene como protagonistas a Claudio Riaño y Duván Vergara. No obstante, en Arroyito esperan con marcado optimismo que hoy sea un día positivo y lleguen buenas señales. Sobre todo en torno del volante colombiano.

Ya llegaron Fito Rinaudo y Jarlan Barrera. Hasta el momento el canalla sumó dos grandes piezas para la estructura colectiva del Patón Bauza. Pero no se resigna y va por más. Tal como adelantó Ovación, los apuntados son dos jugadores con cierto rodaje. Un punta argentino y un volante colombiano.

Por Claudio Riaño, las voces consultadas afirmaron que hoy puede haber novedades en concreto. Si bien tiene contrato hasta el 30 de junio con Necaxa, también es verdad que la chance de sacarlo del club mexicano es factible, siempre y cuando el ex atacante de Boca Juniors e Independiente, entre otros equipos, acepte la propuesta que le llegó desde Arroyito para sumarse a préstamo a la brevedad.

Incluso el Patón Bauza se muestra confiado en tener al delantero, más allá de que recién tomó ritmo durante el último semestre. En ese aspecto, el entrenador de Central considera que puede sacarle jugo en el equipo, si es que hoy hay una señal favorable como anhelan los auriazules.

En tanto, con respecto a Duván Vergara hay que mencionar que desde Envigado no llegó el mail esperado y tan deseado por la dirigencia centralista. El pedido de préstamo con cargo y opción ya fue realizado en tiempo y forma. Pero el presidente del club colombiano Ramiro Ruiz asegura tener ahora varias propuestas por el volante ofensivo de 22 años. ¿Será así realmente?

Aunque desde la entidad canalla esperan que hoy haya una comunicación oficial porque no desean dilatar mucho más esta negociación. Incluso no habría que sorprenderse que, en caso de que no haya respuesta desde tierras colombianas, el club siente postura y vaya por otro apellido hoy mismo.