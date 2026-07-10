España le ganó a Bélgica, se metió a las semifinales y enfrentará a Francia

Policiales
San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello
La Ciudad
Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria
Ovación
Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política
La ciudad
Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región
La Ciudad
Niebla en la región: qué es y por qué aparece este fenómeno
La Ciudad
El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio
Política
Región Centro: la presidencia cambia hoy de manos en la antesala electoral
La Región
Detuvieron a un pediatra santafesino por abuso sexual de la madre de una paciente
Policiales
Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado
Ovación
El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos
La Ciudad
Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
Motores
Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista
Policiales
Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario
La Ciudad
Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario
Ovación
Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género
La Ciudad
El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales
Información General
Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo
La Ciudad
Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
Ovación
La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados
Ovación
Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka