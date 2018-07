Es Yacob o nadie más

Central ya hizo su parte. Le propuso a Claudio Yacob comprarle los derechos de la ficha y además le puso sobre la mesa de diálogo un contrato como para que se quede por un buen tiempo en Arroyito. El carcarañense tomó nota y quedó en responder la oferta. Pero no todo es color de rosa. Mucho menos para ir enfriando el champán. Todo lo contrario. El volante dejó sentado con sinceridad brutal que desea permanecer en Europa tras quedar libre de West Bromwich Albion. Por ahora no recibió otros ofrecimientos. Sin embargo, el canalla fijó postura y esperará una señal con fecha de vencimiento mañana. Porque no desea hacer de este caso una novela de suspenso y drama. De hecho, Ovación certificó que si el ex Racing no brinda alguna señal a la brevedad, desde la dirección deportiva archivarán el caso y concentrarán energía en posicionar a Emmanuel Ojeda, quien viene dejando muy conforme a Edgardo Bauza. Incluso el Patón se plantó en que no sumará a otro mediocampista que no reúna la característica elemental que pretende, es decir, bien posicional desde la faz defensiva.

Si hay que hacer futurología a corto plazo, entonces habrá que imaginar un inicio de temporada sin Yacob luciendo la casaca canalla. Porque el panorama es complejo para los auriazules. Desde estos lares hicieron los esfuerzos que tenían al alcance de las manos. Mostraron interés real. Desnudaron intenciones de repatriarlo ya mismo. Era el apellido indicado para terminar de moldear el esquema que tiene en mente el entrenador Bauza.

Pero el jugador en cuestión es quien tiene la pelota. Y quien debe definir de manera inminente qué hará de su futuro deportivo. Sobre todo porque hasta el momento no recibió alguna oferta, que haya al menos empardado a la realizada formalmente por la entidad rosarina el pasado jueves. Si bien la idea madre del jugador zonal es extender la estadía en el Viejo Continente, ya que hace varios años está radicado en Inglaterra, lo cierto es que no tiene asegurada la continuidad porque aún no consiguió club luego de quedar libre de West Bromwich Albion.

Por las dudas, en Arroyito reina la cautela en torno a este sensible tema. No quieren exponerse sin necesidad alguna. De hecho, ayer el propio Patón fue determinante en la conferencia de prensa que brindó una vez finalizada la práctica matinal realizada en el country de Arroyo Seco (ver aparte). Fue tajante en este racional sentido. "En el caso de que el volante no llegue, ya tenemos el equipo. Estoy muy conforme con el plantel", retrucó el técnico en clara señal que no saldrá a seducir a nadie más.

También declaró que "lo del cinco de Gimnasia (Fito Rinaudo) se cayó definitivamente y creemos que entre mañana (hoy) y pasado (mañana) vamos a definirlo. Cetto (director deportivo) me dijo que ya está avanzando con una negociación, entre 24 y 48 horas se puede definir", acotó el Patón en clara referencia de Yacob. Claro, esas palabras fueron exteriorizadas sobre el mediodía. Ayer a la tarde, al no recibir señales desde el volante en cuestión, el club sentó postura y optó por darle un corte a esta gestión mañana. Por otra parte, por más que Racing hizo en su momento un sondeo por el carcarañense, el Chacho Coudet salió a declarar que "no tiene chances de venga".

Mientras tanto, puertas adentro de Rosario Central están convencidos de que si no pinta lo del ex Racing le darán protagonismo a Emmanuel Ojeda. El volante, quien viene de recuperarse de una lesión ligamentaria en la rodilla que sufrió antes de debutar de titular de la mano de Leo Fernández. El juvenil reúne, a priori, con todas las condiciones naturales que pretende el Patón para iniciar este proyecto.

Incluso el entrenador está muy conforme con el rendimiento que viene exhibiendo el mediocampista en cada entrenamiento, donde va de menor a mayor en todo aspecto. Por eso es que ahora no lo vuelve tan loco adquirir como sea a un volante tapón, y si no llega Yacob se quedará con la materia prima que hay en el plantel, y es bien de la casa como Ojeda.