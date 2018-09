"Es rápido definidor y solidario"

A Lisandro Cabrera lo trajeron a Newell's, lo tuvimos a prueba, si bien había buenos jugadores en ese puesto, y le vimos condiciones. Es rápido y definidor adentro del área. No es de cerrar los ojos y patear al bulto. Apunta a los palos. Y siempre está muy bien ubicado. Conmigo en la reserva hizo goles en casi todos los partidos. Tiene muy buen juego aéreo, disputa bien la pelota de arriba y sabe jugar de espaldas. Es muy fuerte en el uno contra uno. Presiona muy bien a los rivales. Se mueve por todo el frente de ataque, no da ninguna pelota por perdida y presiona muy bien a los rivales. Es muy solidario con el equipo. Cuando quedó en el club, le dijimos que podía jugar en la 4ª de AFA, en la reserva o donde sea. Le aclaramos que no venía para ser el titular de la reserva. Y se quedó y la peleó. Es un pibe fuerte mentalmente. Asume todo con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo. Pregunta mucho qué es lo que tiene que mejorar y cómo lo ve uno. Sabe que más allá de que haga goles o tenga un buen rendimiento, debe seguir mejorando y trabajando. Deja todo en los entrenamientos.

(*) Entrenador de la reserva y subcoordinador de inferiores