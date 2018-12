Se habló de un fideicomiso o fondo de inversión. ¿Cuál es el rótulo y para qué se va a utilizar?

El rótulo es fideicomiso financiero. En realidad es un instrumento de deuda del mercado de capitales. Diría que es algo histórico para el fútbol argentino. Hoy Central lo puede hacer, ya sea por los números de sus balances, porque levantó el concurso la gestión anterior. Todos los clubes se financian como una empresa y la idea es hacerlo en el mercado de capitales. ¿Cuál es la ventaja en todo esto? Que es un mercado ilimitado con una tasa mucho más baja.

¿Cómo funciona?

Es un papel que cotiza, que se compra y tiene una tasa de corte en el momento en que se toma el dinero y se va devolviendo en dos o tres años de acuerdo a ciertas estructuras de garantías. Lo que se hace es lograr un financiamiento vía el mercado de capitales. En lugar de ir a financiarnos con un descubierto bancario o venta de valores lo que vamos a hacer es financiarnos con el mercado de capitales, que es mucho más barato. No es sencillo porque hay que cumplir ciertos requisitos y para que este papel de deuda corta a una tasa buena y racional todo tiene que estar evaluado por una calificadora de riesgo. Nuestra idea es que esté con calificadora de riesgo y que en el papel de Rosario Central salga "grado de inversión", o sea, que sea recomendable para invertir en el club.

¿Qué riesgo le puede generar al club? Pregunto porque las palabras "fideicomiso" o "fondo de inversión" siempre generaron dudas.

No sólo no hay riesgos sino que es más sencillo porque uno puede armar una estructura con flujos de fondo a futuro, con lo cual libera todo el resto de garantías para el club. No hay ningún riesgo. Esto es como ir a pedir un crédito a un banco, como cambiar cheques un banco o una mutual, pero a menor tasa y con menor riesgo porque está dentro de la estructura del mercado de capitales.

¿Para cuándo va a estar en funcionamiento?

Lo pensamos para el mercado de pases de junio. Pero contemplamos una segunda serie que tendrá que ver con la infraestructura.

¿En esa infraestructura qué se tiene pensando hacer en el Gigante?

Buscamos un incremento en la capacidad y reformas de todos los accesos. Es llevar al Gigante a normas Fifa actuales. Queremos modernizarlo, con una posible tercera bandeja. Ya en febrero vamos a tener un proyecto de reforma, por lo que en marzo lo estaríamos presentando.