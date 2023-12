Entre silbidos e insultos, Javier Milei votó en las elecciones de Boca

Milei, socio activo número 76.296, es un confeso hincha pero admitió que perdió su pasión cuando “el populismo se instaló en el club”, una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago. “Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. ómo pueden traer a un cinco que no marque?. Gago tiene menos marca que La Salada”, dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.