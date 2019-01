Entre el Polaco y la Pantera

El DT Héctor Bidoglio debe resolver quién será el nueve para enfrentar a Boca. Y la puja está entre Francisco Fydriszewski y Luis Leal para cumplir la función de punta de lanza. Leal fue titular ante Rampla Juniors y tuvo movilidad, se mostró activo, pero en los mano a mano no resolvió con efectividad. Mientras que a Fydriszewski se lo notó "desconectado" del resto en el ensayo ante Vélez, en el que fue de la partida. En principio, el Polaco era el elegido por Bidoglio para comenzar de titular, pero habrá que ver si el DT mantiene esa idea o "suelta" a la Pantera para el debut ante los xeneizes. Mientras que en el lateral derecho la cuestión es si se recupera de la distensión muscular Nadalín o tiene su estreno oficial el uruguayo Angelo Gabrielli. En tanto, en el caso de Jerónimo Cacciabue, que fue preservado en el amistoso ante los de Liniers, es una fija para estar entre los once y de no surgir ningún imprevisto entrará por Alzugaray.