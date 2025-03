En Newell's volvió Mateo Silvetti y regresó la alegría al mundo rojinegro

Toto parecía que Mateo Silvetti quedaba afuera de los once de Newell's. Pero jugó e hizo los dos goles leprosos para el primer triunfo del ciclo de Fabbiani.

Nada hacía pensar que Silvetti empezaría de titular. Los indicios de la práctica previa al viaje a Tucumán indicaban que dejaría el equipo y que jugaría Gonzalo Maroni. Nada extraño, considerando que su nivel estaba en descenso constante. Si hasta parecía resignado a no poder mejorar y hasta generaba cierta desconfianza del hincha sobre la figura de un futbolista que irrumpió en primera en la segunda mitad del año pasado y entusiasmaba a todos, pese a la mala temporada que se vivió en el Parque.

Ni bien se confirmó la formación, se supo que Fabbiani le mantenía la confianza a un juvenil que hasta hace muy poco se decía que estaba cerca de ser transferido al fútbol europeo o a empresarios vinculados al Inter Miami. Negociaciones que parece que se frustraron y que, quiérase o no, es imposible que no lo haya afectado y que de algún modo no incidiera en su juego.