En Newell's hubo conformidad pero también tomaron nota

Que Newell’s hizo una mejor campaña de lo esperable, sí. Que hasta la Copa de la Liga exhibió la enorme frutilla de ganar el clásico, también. Que coqueteó con la chance de pelear el título, además. Pero el final dejó un sabor amargo. De eso tampoco hay dudas. Y no sólo porque quedó afuera de los cuartos de final por cuestiones propias, sino por ciertas alarmas que no gustaron. Una de ellas fueron las flojas respuestas que volvió a entregar Iván Arboleda en un partido fundamental. La otra fue la irresponsable expulsión de Pablo Pérez cuando faltaba un montón para intentar revertir la suerte ante Gimnasia. Los goles marrados cuando podían definir el encuentro y la clasificación en La Plata, también dolieron pero se entendieron más como circunstancias del partido. Tal vez más subterránea quedó la situación de Djorkaeff Reasco, quien no dio el piné cuando más se lo precisaba, y que extiende el análisis a la cita anterior con San Lorenzo. Si esos ruidos que se generaron derivan en decisiones, lo dirá el tiempo. Pero se tomó nota.