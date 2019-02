"En lo personal me siento responsable", reconoció Herrera

"Es doloroso, estamos muy dolidos y en lo personal me siento responsable". Quien firma la frase es Germán Herrera, el jugador que entró en el segundo tiempo para ponerse a todo el equipo de Rosario Central al hombro. La remontada llevó al empate con Sol de Mayo, el empate llevó a los penales, pero desde los doce pasos el Chaqueño no estuvo fino. "Me siento responsable porque podría haberle dado el triunfo", se sinceró.