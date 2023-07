En la previa de la copa, el peor instante para fallar

No fue una derrota más, otro trago amargo en la magra campaña de visitante. La caída ante Boca, más allá del escueto 2 a 1, significó un duro golpe para Newell’s. Porque fue una de las pocas veces en el torneo que se entregó mansamente al rival con mucho partido por delante. Hubo un tiempo, el segundo, que estuvo casi de más. Ya que tras el gol de Medina no hubo respuestas de ningún tipo. Y por ello el foco y la preocupación del DT deberá estar en recuperar el espíritu combativo que siempre trató de imponer, más allá de jugar mejor o peor.

A Newell’s se le viene el desafío más importante del año, el cruce de 8º ante el Timao por la Sudamericana. Y no hay margen de error, ni espacio para no batallar los 180 minutos a todo o nada. No puede repetir un rendimiento individual y colectivo tan flojo como ante Boca. Y justo la Bombonera era una buena medida para calibrar la maquina leprosa pensando en el Arena Corinthians de San Pablo. Porque el Timao es un grande de Brasil, el marcó también será hostil y el rival saldrá con todo a pesar de que hasta acá no le dio prioridad a la copa.