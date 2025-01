En la previa del primer amistoso de Central, qué dijo Leonardo Fernández sobre su vuelta al club

Su vínculo con Central

“Enfrentar a Central es muy lindo porque siempre es apasionante volver a casa, aunque esta vez como entrenador rival. Para nosotros es muy importante enfrentar a un equipo de primera división con otro ritmo y en esta etapa de nuestra preparación nos viene muy bien, más allá de lo que yo sienta en forma personal”, añadió Leo.

“El análisis que hago de Central es que creo se cambió la forma de jugar y que va a llevar un tiempo prudencial atarse a este esquema y a esta manera. Estoy convencido que trayendo algunos jugadores con el perfil que quiera el nuevo entrenador Ariel Holan, Central va a ser un equipo competitivo y protagonista”, expresó el DT de Colegiales.

El cariño de la gente

“El primer recuerdo que tengo de mi paso por Central es el cariño que me tiene la gente. Cada vez que estoy de paso por Rosario me lo hacen saber y cuando camino siempre hay un abrazo, un saludo o alguna foto con algún hincha. Eso es lo más gratificante para mí, ya que siento ese afecto. Es algo que agradezco todo el tiempo y que nunca me lo voy a poder sacar de mi mente. Lo que siempre guardo en el corazón es el clásico que ganamos con gol de Chaqueño Herrera y que me voy a acordar el resto de mi vida”, confió emocionado el técnico.

En cuanto a su objetivo inmediato no piensa en un pronto regreso al banco canalla. “En este momento no tengo como objetivo inmediato volver a ser el entrenador de Central. Considero que un DT que dejó el 56 % de los puntos en primera división, creo que tiene posibilidades y las puertas abiertas. Se va a dar en algún momento. Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Ni antes ni después. De mi parte nunca apresuraría ni gestaría algo para estar. Estoy muy tranquilo, trabajando y haciendo lo mejor en el lugar que me toca para en algún momento poder disfrutar de nuevo de esa situación”, confió con tranquilidad.

Copa Argentina ante Kily

Por último habló del duelo por Copa Argentina ante Unión. "Jugar la Copa Argentina contra un equipo como Unión va a ser algo muy lindo y es nuestro objetivo tratar de pasar de fase. Tiene la particularidad que voy a enfrentar al Kily González, con quien siempre nos estamos mensajeando al igual que con el resto de su cuerpo técnico, como Ricardo De Alberto, Tomás Costa y el profe Damián Hernández. Será un momento particular y medirse con un club de primera es muy agradable”, concluyó.