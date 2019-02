Alexis Rodríguez es la variante habitual en Newell's. Héctor Bidoglio confía en el mellizo. Lo convocó siempre desde que es el entrenador de la primera y lo metió en el segundo tiempo de todos los partidos. En el Nuevo Gasómetro, el delantero rescató a la lepra con un cabezazo que selló el 1 a 1 ante San Lorenzo. "En el gol no esperaba que Maxi me la devolviera", confió Alexis a Ovación el día posterior al agónico empate. A los 22 años encontró un espacio que se le venía negando. "Newell's es mi vida. Me crié ahí y desde chico juego en el club. Estar jugando en primera es algo muy lindo", manifestó el futbolista, antes de comentar la secuencia de su conquista.

En la jugada del gol, ¿imaginaste que Figueroa sacaba el centro pasado y por eso apareciste por detrás de los defensores?

Sí, porque en la jugada anterior había pasado algo similar. Víctor tiene esa cualidad, como Maxi, enganchar y tirar el centro. Me vio justo y pude entrar solo.

¿A Maxi ya lo habías visto antes de cabecear para bajarle la pelota?

Cuando me viene a la cabeza lo veo que estaba libre por el otro lado y se la bajé para que lo haga él, porque yo estaba algo lejos del arco.

¿Te sorprendió que te la diera?

No esperaba que Maxi me la devolviera. Se la di para que termine la jugada, pero se sintió incómodo y la tiró hacia adentro. Justo estaba ahí y la terminé empujando.

¿Podés describir lo que sentiste en ese instante?

Fue una sensación muy linda festejarlo con él y después cuando se acercaron todos los chicos. Fue un esfuerzo que hicimos todos para llegar al empate.

¿Cómo estabas viendo el juego de Newell's desde el banco?

El primer tiempo fue muy trabado. No pudimos tener la pelota y nos costó. Sabíamos que el que la controlara iba a dominar el partido. Después en el segundo tiempo reaccionamos. Fue justo el empate.

¿Mantenías la esperanza de que se podía empatar cuando se jugaba el tiempo adicional?

Hasta el último momento siempre pensás que se puede. Ellos tuvieron varias claras para liquidarlo. Pero no lo hicieron y con nuestro empuje conseguimos empatarlo.

¿Cómo estás atravesando este momento en el que venís ingresando seguido y ya convertiste dos goles?

Muy contento. Tengo la oportunidad de estar en el banco, siempre esperando entrar para ayudar al equipo, ya sea que me toque para tratar de empatar, ganar o aguantar un resultado.

¿Qué es lo que creés que le venís aportando principalmente al equipo?

Siempre trato de darle un poco de oxígeno al equipo cuando entro, de tener el balón, desgastar a los defensores rivales, ayudar a Mauro (Formica), Maxi (Rodríguez), Figue (Figueroa), que son los más grandes y sienten el desgaste un poco más. Siempre trato de correr y también de que la pelota entre al arco.

Con Héctor Bidoglio tenés oportunidades. Hasta hace no tanto tiempo no se te daban las mismas chances.

Héctor me conoce de la reserva. A él lo conozco hace bastante tiempo. Ahora que es el entrenador de primera, tanto a mí como a otros chicos nos da muchas posibilidades

Te hizo jugar por el medio y también por el costado. ¿Te da alguna recomendación en particular?

No. Siempre tengo que estar predispuesto a lo que pide. Tengo la oportunidad de jugar por todo el frente de ataque y estoy a disposición de Héctor para donde me necesite en ese momento.

¿En cuál posición estás más cómodo?

No tengo ninguna en especial. Jugué en diferentes posiciones y me adapté a cualquiera. Si tengo que elegir es por izquierda o atrás del 9. Por derecha puedo jugar, pero no me siento tan cómodo, aunque lo hago sin ningún problema.

Ahora que te convocan a todos los partidos, ¿sos paciente o esperás ansioso ser titular cuanto antes?

Estoy tranquilo y trabajo día a día. Lo que pasó con San Lorenzo ya está. Empieza una nueva semana y se viene otro partido, con nuestra gente. Siempre trato de estar de la mejor manera y ser titular no depende de uno, sino del entrenador.

Recién estás empezando tu carrera en primera. ¿Pensaste en algún momento que sería más fácil meterse en el plantel?

No. Me costó llegar. Y una vez que llegué traté de mantener el ritmo, de estar a la altura. El plantel ahora está conformado por muchos chicos y tenemos posibilidades. Para todos nosotros es algo muy lindo que se nos tenga en cuenta.

¿Qué fue lo que más te costó para llegar?

Hace unos años, un tiempo atrás, había jugadores más grandes, de mucha experiencia y por eso no se les daba tanto lugar a los chicos. Hoy no hay tantos jugadores grandes, entonces tenemos más posibilidades los chicos.

¿Cambia algo en vos compartir la cancha con Maxi?

No, lo tomo como un compañero más. Quizás cambie en el vestuario, donde nos tratamos diferente, pero una vez que estamos adentro de la cancha si me tiene que dar una indicación me la va a dar, igual que hace con todos los chicos. Adentro de la cancha no importa la familia sino Newell's.

¿Hubo algún consejo de Maxi que te haya impactado más?

Siempre nos dijo que estemos tranquilos, confiados. Nada fuera de lo normal.

¿Qué opinás del rendimiento de Newell's?

Venimos mejorando. Estamos generando muchas situaciones. Antes no nos pasaba eso. No podíamos llegar al arco. Newell's trata de ser protagonista, va a buscar los partidos y demuestra que juega con muchas ganas de ganar.

Empataron todos los partidos jugados en este año. Si el lunes le ganan a San Martín de San Juan, ¿esos puntos conseguidos tendrán otra importancia?

Será un lindo partido, de local, con nuestra gente. Si bien el empate con San Lorenzo fue muy valioso, hay que hacer pesar la localía el lunes y sacar los tres puntos para que esos cuatro empates tengan otro valor.