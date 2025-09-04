La Capital | Ovación | Gigante

El Gigante podría ser el escenario de un choque picante de la Copa Argentina: River vs Racing

El estadio de Central parece ganar terreno por encima de los mundialistas de Córdoba y de Mendoza. Se define en los próximos días.

4 de septiembre 2025 · 18:13hs
El Gigante de Arroyito podría ser el escenario del choque entre River y Racing por la Copa Argentina. 

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Gigante de Arroyito podría ser el escenario del choque entre River y Racing por la Copa Argentina. 

De los partidos por los cuartos de final de la Copa Argentina, hay uno que sobresale porque enfrentará a dos de los denominados cinco grandes del país: River contra Racing. Y ese partido, según parece, podría jugarse en un escenario inesperado: el Gigante de Arroyito.

Este jueves se supo que Newell's y Belgrano se enfrentarán en el Estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis. El partido se jugará el 17 de septiembre a las 18.30 en esa localidad puntana.

Respecto al choque entre River y Racing, ya comenzaron los tironeos entre ambos equipos para definir la fecha. En principio, la organización de la Copa Argentina tiene agendado el 1 o 2 de octubre, pero la decisión no está tomada.

Es que si River, Racing o los dos avanzan a las semifinales de la Copa Libertadores, el calendario les quedaría muy apretado y en ese caso este cruce copero pasaría para la tercera o cuarta semana de octubre. Por esa razón, es difícil que la fecha se defina en lo inmediato.

El Gigante de Arroyito, posible escenario

Otro tema sin definir es el escenario para ese gran partido. Y allí es donde aparece Rosario en escena. Es que, según información reservada, la organización de la Copa Argentina tiene tres estadios posibles y uno de ellos es el Gigante de Arroyito.

Los mundialistas de Córdoba y Mendoza aparecen como candidatos naturales para el choque entre millonarios y académicos. El Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, esta vez no parece una opción cercana. En cambio, el de Central parece haber entrado mira de la organización para un partido tan decisivo.

Es más: hay quienes afirman que el Gigante pica en punta en la puja con el Mario Alberto Kempes y el Malvinas Argentinas. Y la razón tiene que ver, otra vez, con la participación de ambos equipos en la Libertadores. Si avanzan, jugar en Rosario les daría la posibilidad de viajar menos que si les tocara Córdoba o Mendoza.

Es Soledad M. , ex pareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de la banda de Los Monos. La mujer ya había sido apresada en febrero
Por Martín Stoianovich

