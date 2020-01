Cristian González arrancó la semana a full. Se presentó ayer en el country de Arroyo Seco, se puso la pilcha de entrenamiento en el doble turno y se movió rápido como un canalla más. Luego completó unos estudios médicos para después aparecer en la sede de calle Mitre al 800 y firmar el préstamo con Central por una temporada sin cargo pero con una opción de un millón 600 mil euros. La tendencia indica además que el zaguero central tiene muchas chances de debutar el próximo sábado en Avellaneda cuando sea turno de visitar a Independiente, por la 18ª fecha de la Superliga.

Ante la ausencia de Diego Novaretti por suspensión, el entrenador Diego Cocca no tiene mucho material a disposición y es por eso que el defensor uruguayo, siempre y cuando llegue la correspondiente habilitación pasado mañana como se espera, corre con cierta ventaja para salir en la foto principal por primera vez, al igual que el lateral derecho Damián Martínez (ver aparte). Sobre todo porque en la institución de Arroyito ahora creen que la autorización de Joaquín Laso recién llegaría ante Gimnasia.

Desde Central informaron que "González se hizo casi toda la revisión médica en Atlético de Madrid y por eso hoy (ayer) practicó junto al plantel". También le indicaron a Ovación que "la completó hace un rato con algunos estudios que estaban pendientes y pactados para hacerlos acá".

El defensor estuvo en el predio auriazul moviéndose con normalidad y luego de dejar atrás los chequeos protocolares dio el presente en la sede céntrica para firmar el préstamo por una temporada sin cargo y con una opción de compra tasada en un millón 600 mil euros.

Otro punto saliente es que el defensor de 23 años entró de lleno en consideración del entrenador Diego Cocca para el encuentro que se viene entre canallas y diablos en el estadio Libertadores de América. El entrenador canalla evaluará al zaguero central con mayor énfasis porque pinta para ser una de las piezas que exhibirá el elenco de Arroyito a la brevedad.

Como Diego Novaretti acumuló ante Huracán la quinta tarjeta amarilla no podrá estar con el rojo el próximo sábado debido a que debe cumplir con una fecha de suspensión. La idea del cuerpo técnico es retocar poco la retaguardia. Por eso no habría que destacar que Cristian González aparezca entre los titulares en reemplazo del ex Belgrano.

Mientras que Emanuel Brítez podría dejar el lateral derecho para darle lugar a otro recién llegado como el ex Unión Damián Martínez (ver aparte). Resta saber si sería para oficiar de zaguero central con el marcador central uruguayo. En este caso quien saldría del equipo es Facundo Almada. O bien el ex tatengue podría llegar a ocupar el lateral izquierdo ante la floja performance que exhibió Nicolás Colazo contra el globo. Cocca deberá definirlo en la semana. Como también si le da luz verde al uruguayo González como se especula.