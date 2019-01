El futuro inmediato de Marco Ruben está en Brasil. Al menos eso indica la lógica. Atlético Paranaense insistió ayer notablemente e hizo una oferta formal para llevarse al delantero a préstamo con cargo y con opción de compra. Desde Arroyito mostraron cierta cautela aunque a la vez confían en poder concretar cuanto antes la operación porque el jugador pidió emigrar ¿Qué falta para ponerle un moño a la gestión? Que los auriazules y los directivos brasileños lleguen a un consenso sobre quién se hará cargo de los correspondientes impuestos y otros temas menores en torno a la negociación, que deberá cerrarse de un momento a otro.

Ruben se presentó ayer a la tarde a entrenar como uno más del plantel en Arroyo Seco. Aunque a la hora de la rutina, el punta hizo un plan diferente al resto. Se dedicó a la parte aeróbica en el gimnasio, mientras el resto trotaba en los alrededores de las canchas auxiliares dos y tres del country.

El atacante de 32 años quiere cambiar de aire. En ese sentido ya le expresó a la dirigencia cuál es el deseo inmediato. Por eso en el club escucharon ayer la insistente propuesta que hizo Atlético Paranaense, ante la nula chance de ir a Nacional de Uruguay, para llevarse al capitán canalla. "Hubo una especie de acuerdo, pero restan algunas cuestiones por definir. Las charlas son permanentes, pero quizá mañana (hoy) o pasado (mañana) ya esté todo resuelto porque es un tema que no deseamos que sea largo", le confió anoche una alta fuente a Ovación.

La realidad indica que Marco tiene contrato con Central hasta junio próximo. Aunque en caso de emigrar a Brasil como confían todas las partes no pondrá reparo ni ofrecerá resistencia para renovarlo hasta junio de 2020. Sobre todo porque se irá a préstamo con cargo y con opción.

Según constató este medio anoche, la operación se realizará sobre la base de 200 mil dólares por el préstamo y con una opción de compra de un 1.900.000 dólares por los derechos del experimentado delantero, que tuvo un 2018 muy flojito a nivel personal. ¿Qué dice Bauza a todo esto? Desde el cuerpo técnico le dieron luz verde porque quieren jugadores que tengan la cabeza ciento por ciento metida en el club y en los desafíos por venir.

Lo que está frenando la negociación es el tema de quién se hará cargo de los impuestos y otras cuestiones vinculadas a la transacción. "Son detalles no menores. No es tan simple, pese a que hay cierto optimismo por finiquitar esta gestión", le afirmaron anoche a este medio con marcada precisión.

Atlético Paranaense quiere contratar a Marco porque se desprendió recientemente de su goleador Pablo Felipe. Le vendió a San Pablo el 70 por ciento de los derechos en ocho millones de euros. El equipo viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar por la tanda de los penales a Junior de Barranquilla, de Teo Gutiérrez y Jarlan Barrera (ver aparte). Como dato extra hay que sumarle que integrará el grupo G de la Copa Libertadores con Boca, Jorge Wilstermann de Bolivia y Deportes Tolima de Colombia.

Además jugará la Suruga Bank en Japón, la final de la Recopa Sudamericana ante River, el torneo brasileño y la Copa Brasil. Tiene una agenda cargada de compromisos para todos los gustos. Y la idea de los directivos es armar un plantel competitivo y con recambio frente a tantos compromisos. Si es posible, buscarán contar con la mayoría de los refuerzos antes del próximo lunes 14, fecha en que los jugadores rojinegros deberán arrancar la pretemporada.

Desde Central ayer estuvieron en constante diálogo. Sea con sus pares de Brasil como con el agente de Ruben, Andrés Miranda. "Seguimos en la misma. Hay predisposición de todas las partes, pero a la vez hay que zanjar algunas diferencias porque el jugador es un patrimonio del club y hay que defender los intereses institucionales", retrucó una voz canalla sin dudar. No obstante, hoy puede ser un día clave. Porque todos los actores protagónicos tienen el mismo anhelo: darle un corte a este tema lo más inmediato posible. Y puede ser hoy mismo.

Walter Montoya busca contención en Arroyito

Walter Montoya dialogó ayer con radio La Red de Capital Federal. El volante está buscando un nuevo destino luego de que Cruz Azul decretara que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada. El Chaqueño dijo, entre varios temas, que "Central está en mi corazón. Si bien no me llamo nadie para volver, no me parecía lógico que le cobren el pase cuando me fui hace poco y le entró plata por mi. Central es como mi mamá o mi papá, uno cuando está mal busca el abrazo de ellos". En Arroyito saben que desde lo económico es inviable su contratación. Sin embargo, esperarán y especularán hasta que el tiempo lo permita para luego hacer el intento de sumarlo a préstamo, tal como informó Ovación en su momento.La situación de Jarlan Barrera se tornó un poco espinosa para Central. La dirigencia canalla aseguró que "este es un caso particular. Aparentemente el jugador firmó en dos lugares (Tigres y el canalla), pero no queremos apresurarnos en la definición. Por eso es que estamos buscando el equilibrio entre el beneficio deportivo e institucional", le confiaron a Ovación. Mientras tanto, este medio certificó que el club mexicano le ofreció a los auriazules un préstamo con cargo y sin opción por el volante ofensivo, algo que en Arroyito no ven como buenos ojos. Mientras tanto, las charlas entre ambas directivas seguirán su curso, aunque el presidente Rodolfo Di Pollina fue determinante al afirmar que "la semana que viene esto tiene que definirse para uno de los dos lados". Barrera, según comentan las partes, firmó contrato con dos clubes. Con Tigres primero y con Central después. Aunque el jugador asegura que en el caso con los mexicanos no es como asegura un empresario italiano. Sin embargo, ese es el motivo por el cual no llegó a Arroyito hasta la fecha. Incluso el jugador sabe que tendrá problemas legales y económicos con los canallas si finalmente se constata que estampó antes la firma con Tigres. También es cierto que el propio Barrera asegura que su deseo es jugar en Central en este mercado. Por otra parte, la secretaría técnica que encabeza Mauro Cetto sigue en la firme búsqueda de otro jugador de similares características de Jarlan.Al menos así lo reconocieron desde la entidad canalla. Como también dejaron sentado que "primero queremos que se resuelva el tema legal con Tigres para luego analizar los pasos a seguir".