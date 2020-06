En Arroyito esperan respuestas del profe Colman

Es el apuntado. El número uno, tal cual informó este medio. A los directivos y al futuro entrenador de Central Cristian González les cierra por completo el nombre de Ernesto Colman. Las partes ya expusieron deseos y proyectos a plasmar en breve con el reconocido preparador físico. El canal de diálogo continúa abierto. Sin embargo, en Arroyito aguardan que el profe se comunique mañana para sellar de manera tácita el regreso al club luego de haber trabajado con el Chacho Coudet. De ser así se erigirá en el fiel ladero del Kily en la nueva era canalla que se avecina.

“Sí, hablamos con el profe y lo pusimos al tanto de lo que deseamos organizar. Consideramos que tiene el perfil para amoldarse al equipo de trabajo que seguramente comandará el Kily González. Es un gran profesional que conoce además el club por dentro. Sabemos lo que puede brindar, por eso lo contactamos”, le confió anoche una alta fuente centralista a este medio con respecto a la figura de Colman.

Desde Arroyito ponderan lo hecho en el plantel cuando el Chacho Coudet era el entrenador. Consideran que es el indicado para amalgamarse con el staff que encabezará el Kily, una vez que se confirme la designación como entrenador del primer equipo.

Si bien el profe integra el cuerpo técnico de Fernando Quiroz en Instituto de Córdoba, también es verdad que Teté ya está al tanto de la propuesta canalla. Incluso una persona cercana a Colman le afirmó a este medio que Ernesto siempre fue sincero con el ex volante central de Huracán y Racing. Le había anunciado que ante alguna otra alternativa que pudiera surgir la iba a considerar. En ese aspecto, el preparador físico siempre se manejó con sinceridad y lealtad.

Como Rosario Central lo quiere de nuevo en el club, el profe escuchó a la directiva en medio de la cuarentena. También al director deportivo Raúl Gordillo y al futuro entrenador Cristian González, quien además se contactó con otros profesionales porque abrió varios frentes.

La resultante indica que Colman es el indicado por varios factores. Por lo tanto, la salida de la Gloria cordobesa no sería una barrera. Tampoco abrirse de Quiroz. El quid de la cuestión va por otros carriles. Hasta ahora el profesional sigue analizando la oferta. Tiene que definirse lo más pronto posible porque en Arroyito quieren ir cerrando los temas abiertos que tienen en agenda.

Por eso, según le argumentó un directivo canalla a Ovación, “la decisión debería estar el lunes”. O sea mañana. “Porque consideramos que sería lo racional como para luego afinar los números, ya que ese tema tampoco será un dato menor. Aunque el profe ya sabe de la situación general que atraviesan los clubes”, deslizó la fuente, quien a la vez confirmó en off que “lo de Guillermo Cinquetti y Alejandro Mur hoy por hoy no corre con fuerza”.

En tanto, Cristian González continúa muy activo, pese a que todavía no fue oficializado. El entrenador quiere tener a otro profe, que sería Colman si acepta porque le cerró cuando hablaron, y contar con un ayudante de campo más cuanto antes.

Por ahora el ladero es Diego “Pastilla” Ordóñez. No obstante, la otra plaza no tiene dueño, más allá de que algunas voces lo posicionan a Horacio Carbonari. Petaco fue compañero en juveniles y en primera de Pastilla y el Kily. Se conocen a la perfección y formarían un buen tridente. Y son piezas genuinas de la casa. Pero por ahora no hay definición.

Está claro que para la comisión directiva no son días sencillos. La inactividad generó serios inconvenientes en la tesorería. También los incentivó a apostar por el recambio. A recurrir a las bases. Y mientras espera una definición de Marco Ruben, que tiene que expresar qué desea hacer de su carrera, porque el club necesita de profesionales comprometidos de verdad, también aguarda una inmediata respuesta de Ernesto Colman, quien mañana estaría contestando si acepta volver al club, esta vez como profe de un gran referente canalla como el Kily González.

La idea dirigencial es cerrar formalmente el caso Ruben

La próxima semana también será determinante en torno a la renovación de Marco Ruben. En Central quieren concretar formalmente la continuidad del goleador por una temporada más, tal cual informó este medio el pasado miércoles. El representante del atacante, Andrés Miranda, ratificó ayer sin dudar que el punta todavía no decidió nada. Sigue en su órbita. Sin embargo, algunos directivos auriazules indicaron que comenzaron a pulir internamente los números del nuevo vínculo, que está basado en la realidad económica que envuelve al fútbol mundial tras los efectos que ocasionó la pandemia del coronavirus.