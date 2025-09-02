La Capital | Ovación | Argentino

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se volvió con las manos vacías

Argentino cayó 1 a 0 ante Luján como visitante en la Primera C, y si bien ya está clasificado al reducido no pudo escalar en la tabla.

Carlos Durhand

Carlos Durhand

2 de septiembre 2025 · 17:54hs
Argentino perdió en el 1º de abril y ahora buscará su recuperación ante Atlas en el Olaeta.

Argentino perdió en el 1º de abril y ahora buscará su recuperación ante Atlas en el Olaeta.

Argentino perdió 1 a 0 ante Luján como visitante en la Primera C en un terreno anegado que dificultó el normal desarrollo del juego. Cuando el equipo local efectuó el saque inicial para atrás y el balón solo recorrió un par de metros, se sabía que no iba a ser un encuentro fácil para ambos conjuntos.

Pero, a pesar de estas dificultades tanto Luján como Argentino, querían demostrar por qué se encuentran en los primeros puestos de su zona y dar lo mejor para los que desafiaron el clima y se llegaron al 1º de Abril.

Las claves del partido iban a estar por los duelos de Eladio Ramos con Thiago Bartalini por el sector derecho del ataque de Luján y por las batallas que entregaba Tomás Dopazo ante los zagueros del equipo de la Basílica.

Argentino había arrancado mejor

El primer tiempo del partido hay que dividirlo en dos partes muy claras. En los primeros 20 minutos, con ambos equipos tratando de jugar por abajo y desafiando el estado de la cancha, fue el Salaíto quien contó con las mejores acciones. Pudo sacar ventaja a los 6’ con Diego Aguirre cuando el arquero local la mandó al córner, luego con Dopazo a los 12’, y con Gonzalo Atardo a los 19’ que cuando iba a definir hizo la de “Piñón Fijo” y se trastabilló.

A los 20’ la amarilla, bien sacada por el juez Martín D’Espósito, a Franco Tanneur condicionó la faz de contención de Argentino. Y diez minutos después Gede Martino tuvo que usar su primera ventana ya que se lesionó el arquero Roa Molina e ingresó Gastón Fernández.

Al equipo rosarino el esfuerzo hecho le comenzó a pasar factura y se tomó un respiro. Lo que fue aprovechado por el equipo local quien tuvo tres chances para irse triunfador a los vestuarios a los 34’, 37 y 45’ donde el Gato Fernández la sacó al córner.

La segunda mitad repitió las escenas de la primera. Fue Argentino quien comenzó mejor y con Aguirre, antes del minuto del complemento, y Bracco a los 52’ estuvo a punto de romper el cero.

Pero al local se lo vio mejor desde el aspecto físico en una cancha embarrada ya que no tuvo que hacer dos viajes y a los 70’ Eladio Ramos puso el 1 a 0 para Luján. El Sala acusó el impacto y si bien tuvo un par de aproximaciones la derrota terminó siendo justa.

Formación del Salaíto

El Salaito formó con Keiber Roa Molina (30’ Gastón Fernández); Facundo Yess, Lucas Zapata (59’ Bruno Cabrera), Alexis Schmidt y Thiago Bartalini; Franco Tanneur y Alejo Fernández (59’ Alan Maciel); Diego Aguirre Vega (59’ Nelson Ávalos), Lucas Bracco (71’ Theo Guiñazú) y Gonzalo Atardo; Tomás Dopazo.

