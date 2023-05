El VAR no intervino para sacarle roja a un jugador de Defensa

Julián López metió un codazo descalificador a Candia, Echevarría solo le sacó amarilla pero el VAR insólitamente no lo corrigió al final del primer tiempo.

La jugada ocurrió al final del primer tiempo. El codazo llegó limpio al rostro de Jhonatan Candia , pero el juez Pablo Echavarría solo le sacó amarilla a Julián López. Se supone que el VAR revisó la jugada, pero lo cierto es que nunca pareció que llamaran al árbitro, que cobró la falta e hizo seguir. No pareció haber muchas dudas de que el volante de Defensa y Justicia debió ser expulsado.

Todo el banco de Defensa se quedó protestando largo rato en el gol de cabeza de Carlos Quintana, que fue el 1 a 1. No se supo si reclamaban que Lautaro Giaccone pudo molestar la visión de Ezequiel Unsain o que a su criterio estaba en off side, pero ni una cosa ni la otra, ya que habilitado el jugador que fue a cubrir el córner de Malcorra y el cabezazo fue lo suficientemente fuerte para que el arquero del Halcón no pudiera hacer nada.