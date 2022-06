El VAR le sigue dando la derecha a Central: no cobró penal a Vélez

Espinoza revisa el VAR. No consideró mano de Blanco y no cobró penal a favor de Vélez.

Central cometió innumerables errores en el primer tiempo, además del gol de Gaspar Servio que le permitió a Vélez irse al descanso ganando 1 a 0. Y sobre los 40' el VAR pareció condenarlo a uno más, cuando el encargado del mismo, Héctor Paletta, lo llamó a Fernando Espinoza para revisar una supuesta mano de Lautaro Blanco . Después de verla varias veces, el juez principal dijo que no e hizo seguir el juego. En el partido pasado ante Godoy Cruz, a los canallas le dieron dos penales que el árbitro Ariel Penel no había visto.

Sobre los 40 minutos en Liniers y tras un centro desde la izquierda de Lucas Janson, Blanco acomodó la pelota antes de rechazarla de mediavuelta al lateral. De entrada no pareció penal pero el VAR llamó a Espinoza y el juez principal la revisó varias veces. Quedó la duda de si le pegó en el brazo derecho o no y ante esa duda el árbitro hizo lo que correspondía. Si no está seguro, no puede dar la falta que hubiera sido penal para Vélez.