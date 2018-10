El Toro no, el Chaqueño sí

Hace poco tiempo hubo un hecho particular que tuvo a los delanteros como protagonistas, aunque no en el ciclo de Bauza. En el último clásico se dio la ausencia de Zampedri por la famosa sanción al entrerriano (por quinta amarilla) a raíz de la suspensión del encuentro ante Independiente. Por eso el por entonces técnico canalla Leo Fernández no pudo contar con el ex Atlético Tucumán y en su lugar mandó a la cancha a Herrera, para que hiciera dupla de ataque con Ruben. El final de la historia es conocido por todos: el chaqueño anotó el único gol del partido con el que el canalla se impuso a Newell's en el Gigante.