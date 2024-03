El rosarino Alejandro Tosti llega al final como líder en Houston

“Estoy emocionado de jugar en el grupo final, para ser sincero no creo haber jugado mi mejor golf aún, pero tener la oportunidad de jugar con los mejores este fin de semana es algo espectacular. La verdad no pensé que fuera a tener esta posibilidad tan temprano en la temporada, pero contento con el progreso”, dijo el viernes.

Tosti hizo referencia a algunos cambios que hizo esta semana: “Creo que todo mi juego está yendo en la dirección correcta. La semana pasada tuve una semana horrible con mi putting e hice unos cambios antes de empezar esta semana, el grip y cambié un poco el peso del putter y definitivamente se siente mejor”, dijo el jugador de 27 años.

Tosti llegaba a esta semana con siete eventos jugados en los cuales había superado tres cortes, siendo su mejor actuación un 43º lugar en el Farmers Insurance Open, lo que lo tiene en el puesto 181º en la FedExCup.

“Al principio del año no pude enganchar mi juego con mi mente y eso me frustró un poco, porque no logré los resultados esperados, pero hice un par de cambios y ojalá que sigan funcionando como hasta ahora”, cerró el rosarino.