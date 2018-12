Que sí, que no, que ni. La Fiera, en uno de los últimos cotejos que disputó en Ñuls. ¿Volverá a jugar en el Coloso?

"Las chances de que Maxi vuelva a Newell's están en un 80 por ciento. Aunque no está cerrado el tema", le indicó a Ovación una alta fuente que sigue de cerca el operativo de seducción hacia la Fiera Rodríguez, quien continúa meditando los pasos a dar en cuanto a su futuro. Tiene sobre la mesa la oferta de Peñarol para continuar por una temporada, aunque hace largos meses que viene hablando con algunos directivos para el tan soñado retorno y despedida del fútbol. ¿Qué lo hace dudar? La situación económica y, sobre todo, la futbolística. Ahí está el quid de la cuestión y que no sólo lo tiene presente él sino también su familia, la que precisamente padeció tiempo atrás los problemas que debió sortear y que lo llevaron a tomar la determinación de irse del Parque hacia Uruguay.

La definición para el jugador no es sencilla, más allá de su amplio deseo de retirarse jugando con la rojinegra como lo repitió hasta el hartazgo. Por eso hubo diversos vaivenes desde que regresó de Montevideo para disfrutar de las vacaciones. Los medios uruguayos confirmaron a mediados de este mes que "Maxi seguirá jugando en Peñarol una temporada más", aunque la realidad es que aún no dio a conocer su decisión. Maxi quiere y desea ponerse por última vez la casaca de la Lepra, aunque también atendía las sugerencias de familiares y amigos que ponían en escena la situación de la entidad. Y eso es lo que le genera cierta intriga porque desea transitar sus últimos meses de actividad con tranquilidad. En paz.

La dirigencia leprosa, a través del vicepresidente Cristian D'Amico, hace largos meses que está hablando con el jugador para que regrese. Para Newell's tenerlo nuevamente en el Parque sería un golpe de efecto de suma importancia, más en un momento de escasez de referentes dentro del plantel. Por supuesto que no es el Maxi de hace unos años (el 2 de enero cumplirá 38), pero en algunos minutos puede cambiar el destino de un partido. Una jugada que no puede definir un futbolista de hoy en el rojinegro, él la puede resolver por su jerarquía. Como lo hizo también en el último tiempo en Peñarol y consiguió dos títulos, más allá del nivel del fútbol uruguayo.

"En lo político a Newell's también le servirá", indicó un allegado a la entidad leyendo la realidad leprosa y el semestre intenso que se vendrá. Porque la Lepra no pudo conseguir el técnico de experiencia que buscaba y tuvo que recurrir a la confirmación de Héctor Bidoglio, quien no estaba en la consideración ni participaba de la carrera y al final terminó siendo el elegido. El regreso de la Fiera, sin dudas, hará rugir a los hinchas, que se mueven por sentimientos y se obnubilan con las figuras. Claro que cuando la pelota empieza a rodar y si los resultados son esquivos nada importa. Y la crítica recae en cualquier apellido por demás de ilustre que sea. Ese es el detalle que tiene en cuenta Rodríguez, quien lo vivió en carne propia tiempo atrás y busca garantías para que eso no se repita.

En todo esto Eduardo Bermúdez no figura, al menos eso es lo que trascendió. Maxi eligió marcharse el año pasado por discrepancias con el presidente, que tiempo después esbozó públicamente que lo iba a ir a buscar para que regresara. Algo que, obviamente, no sucedió. Pero sí lo hicieron algunos pares de la comisión directiva. Y si existe la venia del titular leproso es porque para este momento es necesaria su vuelta por lo dicho anteriormente.

Maxi quiere cumplir el sueño del retiro con la camiseta de Newell's. La dirigencia pretende tenerlo en un 2019 que no será sencillo y el equipo debe levantar la puntería después de un semestre flojo de la mano de Omar De Felippe. Las dos partes desean lo mismo por distintas conveniencias. Y ahora parece que estaría cerca de regresar, las voces son optimistas y "hay un ochenta por ciento". Falta un veinte y en el fútbol eso es mucho. Hoy el optimismo es alto y esto no quiere decir que haya dado el "sí", porque aún resta lo más importante: la palabra del jugador.

Charla entre la Fiera y el DT

Héctor Bidoglio mantuvo una charla vía telefónica anteayer con Maxi, según le confiaron a este diario allegados al futbolista. Un gran detalle muestra las intenciones de analizar las chances para regresar y, por ende, ambas partes quisieron analizar el panorama para 2019. Por supuesto que para el entrenador sería un refuerzo de jerarquía y es lo que le solicitó a la dirigencia para conformar el plantel con el que intentará mejorar lo hecho en el segundo semestres del presente año.