El Rayo se hará hoy los estudios médicos de rigor

Hoy Héctor Fértoli tiene previsto realizar la revisión médica y de no mediar inconvenientes firmará el contrato que lo ligará a San Lorenzo por tres temporadas. Los rojinegros aceptaron la oferta de 1,6 millón de dólares libres de impuestos por la mitad del pase y de esta manera lograrán un ingreso importante, tal como lo exigió el juez Fabián Bellizia, quien lleva adelante el paraguas judicial. Lo cierto es que el delantero iba a ser vendido, tarde o temprano. De hecho el DT Héctor Bidoglio no lo tuvo en cuenta en lo que va de la pretemporada sabiendo que iba a ser transferido por la necesidad económica de la entidad y porque aparecía como el máximo candidato a emigrar. Newell's no cuenta con demasiados valores que puedan ser negociados. Al menos en la actualidad, más allá de que hay varios juveniles que asomaron en primera y algunos se fueron ganando un espacio. También es verdad que los que llegaron taparon a los pibes, que generalmente tienen menos partidos de respaldo que aquellos que llegan en condición de "refuerzos". Por supuesto que la venta de Fértoli no soluciona todos los inconvenientes económicos, pero obviamente que calma una situación para intentar transitar el semestre con algo de alivio. No es suficiente y seguramente a mitad de año deberá intentar una nueva transferencia para cumplir con las exigencias de la Justicia.