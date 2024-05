El premonitorio mensaje de Guillermo Vilas al padre de Horacio Zeballos hace 21 años

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zeballos Horacio (@horaciozeballos)

"Horacio, muy buen chico tu hijo. Le irá muy bien. Tiene asegurado un lugar dentro de la industria del tenis. Si no llega como tenista, llegará como coach o profe, etc. De él me ocupo yo", fueron las palabras de Vilas para Horacio Zeballos padre sobre el futuro de su hijo que hoy es número uno del mundo en dobles masculino.