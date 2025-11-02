Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

El italiano derrotó por 6-4 y 7-6 (4) al canadiense Felix Auger-Aliassime en la final del Masters 1000 de Paris

El tenista italiano Jannik Sinner se impuso este domingo por 6-4 y 7-6 (4) frente al canadiense Felix Auger-Aliassime para convertirse en campeón del Masters 1000 de Paris y volver al número 1 del mundo a partir de este lunes.

El italiano de 24 años venció a su rival en La Defense Arena con superioridad para arrebatarle al español Carlos Alcaraz (que este año se despidió rápidamente de París) el liderato del ranking ATP, confirmando así su dominio bajo techo en la actual campaña.

El triunfo en la capital francesa derivó en la obtención de su vigésimo sexto título y el quinto de la temporada, luego de su suspensión por tres meses por doping positivo. Sinner en 2025 logró dos Grand Slam (Wimbledon y Abierto de Australia), un Master 1000 y los ATP de Viena y Pekín.

El italiano llegaba a esta cita con una impresionante racha de 25 encuentros sin conocer la derrota en terreno cubierto y sin haber perdido un solo set en todo el torneo, por lo que se perfilaba como el candidato para quedarse con la corona, además de ser el número dos del mundo antes de la competencia.

Sinner logró llevarse el primer asalto luego de quebrar el servicio de su oponente en el arranque de la contienda y mantener con solvencia todos sus servicios para conseguir el triunfo. Si bien el segundo parcial fue más parejo en cuanto al resultado 7-6, lo cierto es que Felix Auger-Aliassime estuvo cerca de conceder su servicio en tres oportunidades, algo que desgastó al canadiense, quien no pudo llevar el duelo al tercer set.

No obstante, el liderazgo de Sinner podría ser breve ya que Trofeo de Maestros de Turín deberá defender 1.500 puntos, mientras que el español podría regresar a la cima con solamente tres victorias.